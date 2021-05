Judo - Championnats d’Afrique (3e J) : 6 nouvelles médailles pour l’Algérie, dont 2 en or

Les judokas Abderrahmane Benamadi (-90 kg) et Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg) ont brillé sur les tatamis du Dakar Arena (Sénégal) en remportant la médaille d’or des Championnats d’Afrique, ce samedi, à l’occasion de la 3e et dernière journée de la compétition.

Benamadi est de retour sur le toit de l’Afrique. Deuxième des deux dernières éditions, l’Algérien est parvenu à mettre fin au signe indien pour aller chercher son 5e titre continental après 2011, 2012, 2015 et 2018.

Pour se faire, l’athlète de 35 ans a réalisé un parcours parfait bouclé de main de mettre face au Ghanéen Kwadjo Anani.

Outre le fait de revenir au-devant devant de la scène africaine, Benamadi a réussi également à engranger de précieux points afin de valider son billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo (Japon).

Premier sacre pour Bouamar, Asselah et Belrakaâ à la 2e place

Etoile montante du judo algérien, Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg) a confirmé son statut dans la capitale sénégalaise en remportant son premier titre africain. Sacré chez les juniors en 2017 et 2018, Bouamar confirme son potentiel chez les seniors à l’issue d’une journée exceptionnelle marquée par une belle victoire en finale face au jeune Tunisien, Koussay Ben Ghares.

Contrairement à Bouamar, les deux autres confrontations algéro-tunisiennes, en finale, sont revenues aux Tunisiens. Sonia Asselah (+78 kg) a vu le titre africain lui échapper, pour la 3e édition de suite, après sa défaite, par pénalités, face Nihel Cheikh Rouhou.

Bien partie pour être du voyage pour le rendez-vous tokyoïte, Asselah a marqué de précieux points en vue de sa qualification pour les JO.

Pour sa part, Mohamed Sofiane Belrakaâ (+100 kg) court toujours après son premier sacre continental. Pour la 4e fois de suite Belrakaâ termine sur la seconde marche du podium après avoir buté en finale face à Faicel Jaballah.

De leur côté, Kaouthar Ouallal (-78 kg) et Meroua Mammeri (+78 kg) ont terminé sur la 3e marche du podium.

Après trois jours de compétition, l’Algérie porte son total à 12 médailles (3 or, 3 argent, 6 bronze) et fait mieux qu’à Antananarivo (Madagascar), en 2020, où elle avait récolté six médailles, dont une seule en or.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia