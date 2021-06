Rugby : stage de présélection des Lionceaux du 10 au 13 juin

La sélection nationale de rugby se trouve à Portet-sur-Garonne (Sud de la France) pour un stage de présélection, prévu du 10 au 13 juin, en prévision de sa participation aux éliminatoires de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2022).

Plus d’une année après l’annulation du dernier regroupement des Verts, devant avoir lieu à Toulouse (France), en raison de la pandémie de la Covid-19, les éléments de la sélection nationale sont de nouveau réunis au grand bonheur des joueurs, bien évidemment, ainsi que de l’ensemble des staffs, à leur tête, l’entraineur en chef des Lionceaux, Boumediene Allam.

Pour ces retrouvailles, le coach national a convoqué 61 joueurs évoluant dans les divisions professionnelles françaises (Top 14 et proD2), amateurs et dans d’autres championnats européens.

La journée de jeudi a été réservée à l’accueil des joueurs et à l’évaluation de leur état de forme. « Le travail a été axé sur la compréhension du projet de jeu, mis en place par les entraineurs, et sur son bonne application » a indiqué Allam sur la page Facebook de la Fédération algérienne de rugby (FAR), avant d'enchainer « Aujourd’hui je suis ravi, car les joueurs étaient au rendez-vous et très motivés. Cela me donne vraiment un bel aperçu de l’avenir », a indiqué Allam sur la page Facebook de la Fédération algérienne de rugby (FAR).

« Les deux prochains jours seront axés le volet physique. Les joueurs auront droit à des tests physiques, ainsi qu’à des tests de musculation pour connaitre ceux qui sont les plus en forme. La Coupe d’Afrique avance à grands pas, donc j’ai besoin de savoir qui de ces garçons sont les plus à même de disputer cette compétition », a jouté le premier responsable de la barre technique.

"Sortir une liste de 25 joueurs"

Pour le patron du XV d’Algérie, le but final de ce stage est de sortir une liste de 25 joueurs qui seront du voyage en Ouganda pour disputer la phase de poules de la Coupe d’Afrique, et ce, avec la ferme intention de se qualifier pour le Top 8.

Versée dans le groupe C, l’Algérie débutera sa campagne africaine à Kampala face au Ghana, le 14 juillet, avant de croiser le fer avec l'Ouganda, quatre jours plus tard (18 juillet). L’objectif des camarades de Mohamed Belguidoum est de terminer premiers, ou seconds, de leur groupe afin de décrocher l’un des huit billets qualificatifs pour la phase finale de la CAN 2022 (Top 8).

Le vainqueur de la Rugby Africa Cup, prévue en août 2022, sera qualifié à la Coupe du Monde 2023 en tant que premier représentant de l’Afrique, et rejoindra le groupe A aux côtés de la France, pays hôte. Pour sa part, le finaliste malheureux participera au tournoi final de qualification pour avoir une dernière chance de prendre part au Mondial 2023.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia