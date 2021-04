Rugby : Sofiane Ben Hassen interpelle le MJS et les pouvoirs publics

Le président de la Fédération algérienne de rugby (FAR), Sofiane Ben Hassen, a lancé un appel aux pouvoirs publics et au ministère de la Jeunesse et des Sports afin de venir en aide financièrement à sa fédération, et ce, dans le but d’accompagner l’équipe nationale dans ses prochaines échéances internationales, dont les éliminatoires de la Coupe du Monde 2023.

« Je lance un appel aux pouvoirs publics, ainsi qu’au ministre de la Jeunesse et des Sports et la secrétaire d'Etat, chargée du sport d'élite pour nous aider financièrement afin de préparer nos déplacements dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2023 », a réclamé M. Ben Hassen, dans une vidéo postée sur la page Facebook de la FAR.

Cet vidéo d'appel aux secours a été enregistrée lors du premier tournoi de rugby universitaire féminin, organisé du 07 au 09 avril dernier à Oran. Une manifestation qui a, d’ailleurs, fait office de coup de starter de la nouvelle saison de cette discipline, après un peu plus d’une année d’arrêt forcé, en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19.

« Il faut savoir qu'en prévision des premiers tours des éliminatoires du Mondial 2023, notre équipe nationale se déplacera en Ouganda pour jouer l’Ouganda et le Ghana. On va essayer de passer ce premier tour pour enchainer avec les phases finales en 2022 », a indiqué M. Ben Hassen.

Concernant la préparation du XV d’Algérie, le premier responsable de la FAR, réélu pour un second mandat olympique au mois de février dernier, a révélé que notre équipe nationale n’a pas eu le temps de se préparer convenablement pour ce rendez-vous, à cause de la pandémie de la Covid-19, toutefois, la FAR va tenter de programmer un ou deux stages avant cette importante échéance.

Il y a lieu de rappeler que M. Ben Hassen a été reçu en audience, le 23 décembre dernier, par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, et la secrétaire d'Etat, chargée du sport d'élite, Salima Souakri. La discussion a porté sur les éliminatoires du Mondial 2023 de Rugby, prévu du 08 septembre au 28 octobre 2023 en France. Toutefois, rien n’a été fait pour le moment afin de venir en aide à l’équipe nationale, comme le laisse entendre l'appel à l'aide du président de la Fédération.

Selon le tirage au sort du Mondial 2023, le 10e du nom, effectué le 14 décembre 2020, l’Algérie a des chances de figurer dans la poule A, en compagnie de la France, de l’Italie et de la Nouvelle-Zélande. Pour cela, les Verts doivent faire aussi bien que leurs homologues en football et remporter la Rugby Africa Cup.

La phase de groupes de cette compétition, dans laquelle l’Algérie figure dans le quatuor C, débutera en juillet prochain. Les deux meilleures équipes de chaque poule se qualifieront pour la Rugby Africa Cup 2022. Cette dernière servira d’ultime tour des éliminatoires pour la Coupe du monde 2023.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia