JM Oran-2022 - Test-event : une centaine de véliplanchistes attendus samedi à Oran

Une centaine de véliplanchistes (messieurs et dames) devraient participer au test-event prévue du 26 au 30 juin courant, au niveau de la station balnéaire des Andalouses (Oran), et qui servira à préparer les prochains Jeux méditerranéens, prévus dans cette même ville, en 2022, a-t-on appris mercredi auprès des organisateurs.

"Une centaine d'athlètes, issus de différents clubs du périmètre côtier algérien participeront à ce test-event" a indiqué la Fédération algérienne de voile (FAV) coorganisatrice de l'évènement avec la Ligue locale de la discipline.

"Les athlètes engagés concourront dans les séries planche à voile (RSX et Bic-Techno), ainsi que dans les séries Laser (Standard et Radial)" a-t-on encore précisé de même source.

Le choix d'Oran pour abriter cet évènement n'est pas fortuit, puisque les organisateurs l'ont volontairement sélectionné, "pour permettre aux régatiers de s'adapter au site de compétition, et surtout aux différentes conditions qui y sévissent, notamment, le vent", et ce, pour bien préparer les Jeux méditerranéens 2021 décalés à 2022 à cause de la pandémie de Covid-19.

Une importante compétition internationale, pendant laquelle la voile algérienne espère briller, en raflant un maximum de médailles, d'où sa décision d'aider les athlètes à bien se préparer, pour augmenter leurs chances de performance.

"La Fédération a déjà déplacé sur le plan d'eau des Andalouses toute la logistique nécessaire, pour l'organisation des différentes courses" ont encore annoncé les organisateurs, en précisant que "une trentaine d'arbitres nationaux ont été réquisitionnés, pour officier pendant toute la durée de test-event".

Le président de la FAV Mohamed Azzoug s'était déplacé plusieurs fois à Oran au cours des deux derniers mois, pour s'enquérir de l'avancement des préparatifs en vue de ce test-event.

Des visites faites en présence du DJS d’Oran, Siafi Yacine, et Nenchekor Sofiane, membre du Comité d'organisation des JM, ainsi qu'Arif Hamza, président de la Ligue oranaise de voile.

Leurs premières discussions avaient porté sur une réflexion, ciblant à trouver la meilleure jonction, en termes logistiques, entre la station balnéaire des Andalouses et le Complexe New Beach.

Les différentes parties avaient profité de l'occasion pour évoquer la possibilité de créer un Centre d'animation et de promotion des sports de mer (Cap Mer) sur le littoral oranais, à partir de l'été 2022, dans le cadre du développement et de la vulgarisation de la discipline.

Le projet a été longuement débattu entre Azzoug et Salim Ilyès, le président du Comité des Jeux méditerranéens, qui s'était "engagé à inscrire le projet de ce Cap Mer comme "l'héritage" des prochains Jeux méditerranéens.

