Coupe arabe des nations (U20) : les Verts passent en quarts de finale

La sélection nationale de football des moins de 20 ans (U20) s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe arabe des nations après avoir fait match nul (2-2) face au Niger, ce samedi au Caire (Egypte), à l’occasion la troisième et dernière journée du groupe A.

La qualification des Verts pour le second tour de cette joute arabe relève du miracle, ou presque. Malmené en première période, le Onze d’Algérie a prouvé qu’il a les ressources mentales, physiques et techniques pour rebondir et renverser des situations compliquées.

En effet, les Fennecs sont complètement passés à côté de leur sujet lors de la première mi-temps. Face à des Nigériens, très techniques, et bien mieux organisés collectivement, l’Algérie a encaissé deux buts sur deux exploits individuels. Adem Omar a permis au Niger de prendre les devants à la 23e minute, avant de voir son compère Salah Simila doubler la mise à la 39e minute.

De retour des vestiaires, le coach national, Said Lacete, a procédé à quatre changements, dont un forcé, qui ont complètement métamorphosé l’équipe. Les camarades de Issam Bouaoune ont pris le jeu à leur compte en s’installant carrément dans le camp adverse.

Après un petit coup de pouce de la chance qui a vu l’Algérie réduire la marque à la 56e minute, grâce à un but contre son camp du défenseur nigérien, Ahmed Mostapha, les Fennecs ont réussi à égaliser dans le temps additionnel par l’intermédiaire d’Adem Dougui sur une frappe puissante détournée dans la cage par le portier adverse.

Seconds de leur poule (4 pts), avec un bilan moyen d’une victoire, un nul et une défaite, les Verts accompagneront au second tour l’Egypte, pays hôte. Auteurs d'un parcours sans faute, les Pharaons ont réussi la passe de trois en battant la Mauritanie, cet après-midi, sur le score de 4 buts à 1.

L’Algérie connaîtra son adversaire en quarts de finale, prévu mardi prochain, à l’issue de al fin de cette première partie du tournoi.