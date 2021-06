Coupe arabe des nations (U20) : les "Verts" défient le Maroc

La sélection algérienne de football des moins de 20 ans (U20) croisera le fer avec son homologue marocaine, ce mardi au Caire (19h00 algériennes) en 1/4 de finale de la Coupe arabe, avec l'objectif de l'emporter pour poursuivre l'aventure dans ce tournoi.

Revenue de loin face au Niger samedi pour arracher le nul dans les dernières secondes du temps additionnel (2-2), synonyme de qualification, l'équipe nationale entre à partir de mardi dans le vif du sujet avec les matchs à élimination directe.

Sur la pelouse du stade international du Caire, les hommes de Mohamed Lacet auront en face une équipe qui a fait forte impression en poule avec un carton plein (9 points sur 9) réalisé grâce à de larges victoires : 6-1 devant le Tadjikistan, 4-0 contre Djibouti et 5-0 devant les Emirats arabes unis, soit la bagatelle de 15 buts marqués à des adversaires, il est vrai, loin d'être des foudres de guerre.

Les coéquipiers d'Adem Dougui savent à quoi s'attendre donc, eux qui ont peiné pour battre la Mauritanie dans le temps additionnel (1-0), avant de faire jeu égal puis de s'incliner face au pays hôte l'Egypte (0-1).

Lors de leur troisième match de poule face au Niger, les Algériens, menés au score (0-2) étaient au bord de l'élimination avant un sursaut d'orgueil salvateur.

Dimanche, tous les joueurs qui ont pris part au match contre le Niger étaient soit aux soins chez le médecin, soit pris en charge par les kinés, selon le site de la Fédération algérienne de football. Les camarades de Belhadj ont suivi un programme de récupération basé sur des bains glacés, massages, supplémentation vitaminée et hydratation.

Lacet : "la grinta et l'envie seront les clés de la rencontre"

Le sélectionneur de l'équipe algérienne de football des moins de 20 ans (U20), Mohamed Lacet, a déclaré lundi que ses joueurs devront avoir de "la grinta et de l'envie de se surpasser", pour tenter de se qualifier au dernier carré de la Coupe arabe, à l'occasion du derby maghrébin, mardi face au Maroc au Caire (19h00 algériennes), en 1/4 de finale de l'épreuve.

"Je reconnais que l'équipe du Maroc est mieux préparée que nous, leurs joueurs évoluent ensemble depuis quelque temps déjà. Notre équipe vient juste d'être constituée. Dans ce genre de derby, nous devons avoir de la grinta et de l'envie de se surpasser pour essayer de faire la différence, d'autant que le Maroc est le favori pour passer", a indiqué à l'APS le coach des U20, joint par téléphone.

Sur le plan de l'effectif, l'Algérie devrait se passer des services du milieu de terrain Mohamed Zeggai (Toulouse/France), "victime d'une sur-fatigue musculaire et dont la participation est incertaine", souligne Lacet.

Avant d'enchaîner : "Notre objectif dans cette compétition n'a jamais été de remporter le trophée. On avait le choix entre faire l'impasse sur cette Coupe arabe et continuer à travailler, ou bien relever le défi et participer avec des sélections plus aguerries et préparées que nous, nous avons fini par opter pour la seconde option".

Cette équipe a été mise en place le 14 juin, soit au terme du quatrième et dernier stage d'évaluation, il ne faut pas remettre en cause les efforts fournis par les joueurs ou les incriminer. Notre objectif principal est de monter une équipe compétitive, en vue de la CAN 2023, prévue en Egypte".

Invité à faire un bilan du premier tour, Lacet s'est dit satisfait de la production de ses poulains, estimant que l'objectif était de se qualifier pour les quarts de finale. "Avant le début du tournoi, l'objectif était de passer en quarts de finale, chose faite aujourd'hui.

Je vois les choses autrement, l'importance pour moi est de voir ces joueurs disputer le maximum de rencontres au niveau international, une manière de leur permettre d'avoir plus d'automatismes. Pour moi, le fait de prendre part à cette Coupe arabe n'est qu'un bonus", a-t-il affirmé.

L'autre match des quarts de finale prévu mardi verra l'Egypte évoluer sur du velours devant le Tadjikistan, invité d'honneur. Mercredi, une autre équipe invitée, le Sénégal (tenant), donnera la réplique à l'Arabie saoudite, tandis que la Tunisie affrontera les Comores.