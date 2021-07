Khenchela : plus de 1 500 ha de forêts ont été ravagés par le feu

Plus de 1 500 ha de forêts ont été ravagés par le feu suite aux incendies qui se sont déclarés, depuis 48 h, dans la wilaya de Khenchela, indique le capitaine Mourad Yousfi, chargé de la communication à la direction général de la protection civile.

Intervenant mardi sur les ondes de la Chaine 3 de la Radio algérienne, celui –ci, précise que des moyens humains (plus de 500 agents) et matériels (49 engins d’incendies) ont été mobilisés pour éteindre ces feux et protéger les vies des citoyens et leurs biens.

De son coté, dans un communiqué publié ce mardi, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural «informe que tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés depuis les différentes wilayas limitrophes en vue de les circonscrire, et ce, par souci de préserver les vies des citoyens, la richesse forestières et les exploitations environnantes ».

Dans ce contexte, le ministère rappelle que les agents des forêts, accompagnés d'agents de la Protection civile, ont été mobilisés depuis le déclenchement de l'incendie dans la forêt d'Ouled Yacoub (Khenchela), et ce, en application des instructions du ministère.

Développement rural, données à l'ensemble des services locaux sous tutelle, à savoir les directions des de services agricoles, le Groupement l'ingénierie rural et autres, "en vue de mobiliser tous les moyens matériels et humains, à l'effet de venir à bout de cet incendie qui a touché des surfaces forestières et des exploitations d'arbres fruitiers".

Les opérations visant à circonscrire les deux foyers d'incendie restants se poursuivent à cette heure, et sont menées par les agents des forêts et de la Protection civile et les citoyens qui se sont mobilisés depuis les premiers instants pour prêter main forte.