Coupe arabe (U20) : les Verts s'inclinent en finale

La sélection algérienne de football des moins de 20 ans (U20) s'est inclinée face à son homologue saoudienne sur le score de 2-1 (mi-temps : 1-0), en finale de la Coupe arabe de la catégorie, disputée mardi au stade du 30-Juin de la Défense aérienne du Caire (Egypte).

Les buts saoudiens ont été inscrits par Mossab El Djouber (3') et Mohamed Bakr (77'), alors qu'Adel Boulbina (53') avait égalisé pour l'Algérie. Dans une finale équilibrée, le Onze algérien a raté plusieurs occasions de scorer notamment en première mi-temps, après que le gardien de but des "Verts" Nabil Ouanes a intercepté un penalty à la 17e minute.

Les joueurs du sélectionneur national Mohamed Lacete ont réalisé un parcours plus qu'honorable, parvenant d'abord à s'extirper in extremis de la phase de poules, avant de battre les deux voisins, le Maroc et la Tunisie, respectivement en quarts (1-1, aux t.a.b : 4-3) et en demi-finales (2-0), grâce à un doublé de la jeune pépite Rafik Mohamed Omar.

Les deux équipes se sont retrouvées 36 ans après leur première confrontation en finale de la Coupe arabe (juniors), baptisée alors Coupe de la Palestine et disputée en 1985 aux stades de Tlemcen, Sidi Bel-Abbès et 5-Juillet d'Alger. Dirigée à l'époque par feu Mokhtar Aribi, l'équipe nationale juniors s'était inclinée sur le score de 2 à 1.

Les Saoudiens succèdent au palmarès de l'épreuve au Sénégal, invité d'honneur et vainqueur de la précédente édition.