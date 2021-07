APN: adoption de la liste des vice-présidents

Les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté samedi à l'unanimité la liste des vice-présidents de l'Assemblée au titre de la première année de la 9è législature.

L'adoption s'est déroulée en plénière présidée par Brahim Boughali, président de l'APN élu jeudi dernier. Il a été procédé à l'adoption d'une liste de neuf députés proposés par les groupes parlementaires conformément à l'article 13 du règlement intérieur de l'APN. Il s'agit des députés Bentabet Azzi et Fitas Belakehal du Parti du Front de libération nationale (FLN), Benaouda Bentahar et Salim Merah (Indépendants), Youcef Adjissa et Sariha Kaci du Mouvement de la société pour la paix (MSP).

La liste inclut également un député du Rassemblement national démocratique (RND), du Front El-Mostakbal et du Mouvement El Bina El Watani, respectivement: Moundir Bouden, Khelifa Benslimane et Ali Tarbagou.

L'adoption de la liste des vice-présidents intervient conformément à l'article 133 de la Constitution et de l'article 12 du règlement intérieur de l'APN qui stipule que les vice-présidents sont élus par l'APN pour un an. ils sont rééligibles.