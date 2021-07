Croissant rouge algérien - Lutte anti-Covid-19 : lancement d’un convoi de solidarité au profit de plus 21 000 familles

Le Croissant rouge algérien (RCA), en partenariat avec la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et l’Agence américaine pour le développement international (USAID), a procédé, ce lundi à Alger, au lancement d’un convoi de solidarité au profit de plus 21 000 familles habitant les zones d’ombre, issues des 58 wilayas, et ce, dans le cadre du soutien aux efforts de l'État pour lutter contre la propagation du nouveau Coronavirus.

Ces 21 000 familles vont bénéficier de colis de stérilisation et de désinfection, et ce, dans le cadre de la compagne « porte à porte » lancée par le Croissant rouge algérien pour sensibiliser et lutter contre la Covid-19, écrit l’organe sur sa page Facebook.

« Aujourd’hui nous lançons une caravane de solidarité humanitaire composée de masques, de produits d’hygiène, de produits désinfectants au profit de plus de 21.000 familles des zones d’ombre des 58 wilayas », a déclaré la présidente du Croissant rouge algérien, Saida Benhabiles, à la Chaîne 3 de la Radio Algérienne.

« Il est nécessaire de rendre hommage aux efforts et aux sacrifices des bénévoles du Croissant rouge algérien Et dans le cadre de leur protection, nous renforçant leurs capacités par des combinaisons protectrices et des masques », ajoute M. Benhabiles.

Et afin de prendre part à la campagne nationale de sensibilisation à la vaccination contre la Covid-19, le RCA va également envoyer des affiches et des autocollants, à l’intention de ces familles, pour les sensibiliser à aller se faire vacciner.

Par ailleurs, la présidente du CRA a indiqué qu’« une large campagne de reboisement sera organisée dans la wilaya de Khenchela, frappée récemment par plusieurs incendies de forêts, et ce à la fin du mois d'octobre prochain en coordination avec la Direction générale des Forêts (DGF) ».