Covid-19 : la Radio et la Télévision algériennes honorent l’équipe médicale mobilisée pour la vaccination du personnel

Après avoir multiplié, dès l’apparition de la pandémie de Covid-19, les campagnes de sensibilisation face au virus et relayé les appels à la vigilance, encore une fois, la Radio Algérienne et la télévision publique donnent l’exemple et participent à la promotion de la vaccination pour lutter contre la propagation du Covid-19. Durant la semaine écoulée, une équipe médicale de l’EPSP Sidi M’hamed Bouchenafa a inoculé un peu plus de mille doses de vaccins aux travailleurs des deux médias publics. L’opération a pris fin, ce mardi après midi, par une cérémonie en l’honneur de ces membres de l’armée blanche.

Au total, la Radio et la Télévision algériennes ont pu faire vacciner 1031 travailleurs, soit le tiers des effectifs. « Nous espérons qu’à travers l’organisation de cette opération, la Radio Algérienne et la télévisions publique ont participé à protéger leurs travailleurs et ont, dans une certaine mesure, participé à protéger leur entourage et la société algérienne », a affirmé le Directeur général de l’EPRS, Mohamed Baghali.

« Depuis le début de la pandémie de Covid-19 nous avons mis l’accent sur la sensibilisation contre le virus et aujourd’hui encore, la Radio Algérienne a programmé une journée fil rouge pour appeler à la vigilance et inviter la population à se faire vacciner, il était donc normal de donner l’exemple en organisant une campagne de vaccination au sein de l’entreprise », a estimé le DG de la Radio Algérienne, tout en appelant la population algérienne à « faire pareil ».

C’est avec des bouquets de fleurs, remis aux membres de l’équipe médicale par les directeurs généraux des deux entreprises, Mohamed Baghali, DG de la Radio Algérienne et Chaâbane Lounakel, DG de la Télévision publique, que se termine cette première phase de l’opération de vaccination. Les deux responsables ont également adressé leurs vifs remerciements au Wali d’Alger ainsi qu’au Directeur de la Santé publique. « Nous espérons que l’opérations sera renouvelée dans les mêmes conditions pour la deuxième dose », conclut Mohamed Baghali.