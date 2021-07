Chanegriha supervise un exercice de parachutisme sportif en 1ère Région Militaire

Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée Nationale Populaire (ANP), a supervisé mercredi, au niveau de la Base Aérienne d'Aïn Oussara en 1ère Région Militaire, un exercice de parachutisme sportif exécuté par des membres de l'équipe nationale militaire de cette discipline, et auquel ont pris part des personnels militaires de la gent féminine, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Sur les lieux, le Général de Corps d’Armée, a suivi de près le déroulement de cet exercice, qui a été un succès total, en présence des Commandants des Forces Terrestres, des Forces Aériennes, du Commandant de la 1ère Région Militaire et du Chef du Service des Sports Militaires", précise la même source.

A la fin de l'exercice, "le Général de Corps d’Armée a tenu une rencontre avec les membres de l'équipe nationale militaire de parachutisme sportif et les a félicité pour les résultats encourageants obtenus grâce aux efforts colossaux consentis tout au long de l'année d'instruction, ainsi que lors de la préparation et l’exécution de cet exercice, soulignant le haut niveau atteint par notre équipe nationale militaire de parachutisme sportif et les succès qu'elle continue de réaliser sur les plans national et international".

"A l'occasion de ma supervision, aujourd’hui, au niveau de la Base Aérienne d’Aïn Oussara en 1ère Région Militaire, de l’exercice de parachutisme sportif, je tiens à saluer le haut niveau atteint par notre équipe nationale militaire dans cette discipline et les exploits qu'elle continue de réaliser sur les plans national et international.

La performance remarquable qu'elle a présentée il y a quelques jours à l’occasion de la sortie des promotions, présidée par Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, au niveau de l’Académie Militaire de Cherchell "défunt président Houari Boumediène" en est le meilleur exemple dans la mesure où elle a impressionné les présents par le degré de professionnalisme et d’excellence dont elle a fait preuve, grâce au travail assidu et à la détermination à représenter honorablement l’Armée Nationale Populaire et hisser haut le drapeau algérien lors des manifestations sportives internationales", a indiqué Saïd Chanegriha, cité par le communiqué du MDN.

Le Général de Corps d'Armée a également exprimé sa satisfaction de constater la participation de personnels de la gent féminine à ce genre de sport et réussir dans l’une des spécialités qui était, il y a peu de temps, exclusivement réservée aux hommes, prouvant ainsi leur grande détermination à percer dans tous les domaines de la profession militaire, avant de les exhorter à persévérer dans le travail pour hausser encore davantage le niveau sportif au sein de l'ANP.

"Je tiens également à exprimer mon entière satisfaction de voir nos filles au sein de l'ANP prendre part à ce genre de sport militaire et réussir dans l'une des spécialités qui fut, il y a peu de temps, exclusivement réservée aux hommes, démontrant ainsi leur grande détermination à accéder à tous les domaines de la profession militaire et la perspicacité de la stratégie du Haut commandement de l'ANP visant à motiver la gent féminine pour reprendre la place qui lui est due sur tous les plans et dans tous les domaines, et impliquer la femme dans l’effort global du développement de l’ensemble des composantes de nos Forces Armées, par considération à cette femme résistante, militante et Moudjahida, encourageant ainsi ses héritières à marcher sur les pas de leurs ainées et poursuivre les efforts avec loyauté et persévérance au service de cette chère patrie et de l'ANP, digne héritière de l'Armée de Libération Nationale".

Avant d'enchaîner : "Comme nous commémorons en cette occasion, la place de la femme algérienne et ses gloires à travers l'histoire et à travers son militantisme pour la préservation de l’identité de la société et l’ancrage de ses principes, outre sa lutte aux cotés des hommes, pour recouvrer l’indépendance et la souveraineté de son pays, et son apport, depuis l’indépendance, dans la bataille de l’édification, en plus de sa participation efficace dans la lutte contre le terrorisme barbare et la mise en échec de son plan ténébreux, nous veillons fortement à faire de la profession militaire un terrain fertile pour la distinction de la femme algérienne, en lui permettant de libérer ses potentiels, et un milieu professionnel équilibré et adéquat pour la concrétisation de sa volonté à contribuer au maintien de la sécurité et la stabilité de l’Algérie, notamment à l’ombre des défis actuels et des menaces dangereuses prévalant dans notre région.

Et de conclure: "Enfin, je tiens à vous féliciter tous, femmes et hommes, pour ce succès qui représente un autre pas en avant sur le chemin de la distinction professionnelle, et je vous exhorte à davantage de travail, persévérant et dévoué, pour rehausser encore plus le niveau du sport au sein de l'ANP, et consolider l’esprit de la cohésion et de la compétitivité afin de continuer à arracher les premières places sur tous les plans".

APS