Constantine : vaste programme de sensibilisation contre les incendies

Un vaste programme de sensibilisation visant à prévenir les incendies de forêts a été lancé, samedi après-midi dans la wilaya de Constantine, à l’initiative de la conservation locale des forêts, a-t-on appris auprès de cet organisme.

Initiée en étroite collaboration avec les directions de l’environnement et la Protection civile, la Gendarmerie nationale et des assemblées populaires communales (APC), l’opération dont le coup d’envoi a été donné depuis la forêt de Djebel Ouahch de la ville de Constantine, l’un des sites forestiers les plus fréquentés par les Constantinois, vise essentiellement à réduire les surfaces détruites par les flammes par rapport à l’année dernière, a précisé à l’APS son chargé de communication, Ali Zegrour.

L’initiative qui se poursuivra chaque samedi tout au long de cette saison estivale touchera en priorité, et dans une première phase, les sites forestiers les plus touchés par les incendies, en l’occurrence les forêts d’El Baâraouia relevant de la commune d’El Khroub, Chettaba (Ain Smara) et la forêt d’El Djebass au chef lieu de wilaya , a fait savoir le même responsable.

La participation des citoyens dans la prévention contre les feux de forêts en cette période caniculaire est "impérative" pour diminuer les départs de feux, a affirmé M. Zegrour, soulignant qu’une dizaine d’hectares de végétation forestière, dont la majorité représente des broussailles, ont été détruits dans quatre incendies enregistrés depuis le début du mois de juin dernier dans les communes d’El Khroub et Ain Smara.

Préserver le patrimoine forestier local à travers la sensibilisation de la population sur le comportement à entreprendre avant, pendant et après le sinistre de manière à s’impliquer plus efficacement et éviter d’éventuels départs de feu tout au long de cette saison, est également l’autre objectif de cette campagne, a ajouté le même responsable, relevant à cet effet le risque de faire des barbecues dans la forêt.

M. Zegrour a notamment insisté, dans ce contexte, sur la nécessaire collaboration entre différents acteurs concernés pour une meilleure gestion des interventions urgentes et la lutte contre les incendies de forêts, plus précisément dans les localités et les zones situées en bordure de forêts.

Rappelant que le dispositif anti-incendie qui s'étalera jusqu'à la fin du mois d’octobre prochain a porté sur l’installation de 7 postes de vigie pour la surveillance des massifs forestiers, ainsi que la mobilisation de 5 brigades mobiles regroupant 70 agents, le même responsable a souligné que plusieurs associations versées dans le domaine de l’environnement, à l’instar de l’association de la protection de la nature et de l’environnement (APNE), ou encore les Scouts musulmans algériens (SMA), ont pris part à cette action.

Il est à signaler que de nombreuses opérations d’assainissement de ces sites forestiers ont été organisées depuis le début de l’année 2021 par les services de la conservation des forêts en coordination avec divers secteurs partenaires, à l’instar des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) spécialisés dans le nettoiement, ayant permis de collecter plus d’un millier de tonnes de déchets inertes.