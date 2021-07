Nouveaux bacheliers : début mardi des préinscriptions universitaires

Les préinscriptions universitaires des nouveaux bacheliers, au titre de l'année universitaire 2021-2022, débuteront mardi exclusivement en ligne et dureront trois jours, a annoncé ce lundi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les nouveaux bacheliers peuvent effectuer les préinscriptions en ligne, à partir de ce mardi jusqu'au 29 juillet conformément à la circulaire ministérielle définissant les modalités et les opérations liées aux préinscriptions et l'orientation des nouveaux bacheliers vers les différents domaines, filières et spécialités de formation jusqu'à leur inscription finale dans les établissements d'enseignement supérieur.

Les concernés auront, dans le prochaine étape, à valider en ligne ces inscriptions du 30 au 31 juillet, avant de passer à l'opération de traitement des fiches de vœux qui s'étalera du 1er au 08 août prochain.

Selon le calendrier des inscriptions, les résultats d'orientation des nouveaux étudiants seront annoncés dans la soirée du 08 août. Quant aux inscriptions définitives en ligne, elles devraient intervenir du 4 au 9 septembre prochain, la période allant du 11 au 19 septembre devant être consacrée au traitement des cas spéciaux.

Pour les services d'hébergement, un portail électronique sera mis à la disposition des nouveaux bachelier du 12 au 18 aout. Cette plateforme sera rouverte du 4 au 18 septembre pour bénéficier des autres œuvres universitaires.

A noter que les dispositions de cette circulaire ministérielle peuvent être amendées en cas de besoin.