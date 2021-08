E-paiement : plus d'une centaine de web-marchands au 1e semestre

Plus de 100 web-marchands ont intégré la plateforme de paiement sur internet en Algérie au terme du premier semestre 2021, marquant l'intérêt croissant des commerçants pour ce type de paiement qui permet d'élargir leur clientèle et d'améliorer leurs chiffres d'affaires.

Selon un bilan du Groupement d'intérêt économique (GIE) Monétique, obtenu par l'APS, le nombre des web-marchands algériens a atteint 105 à la fin du mois de juin dernier, contre 48 une année auparavant, soit une évolution de 118,75%.

La vente des biens représente la plus grande portion de l'activité des web-marchands avec 38 opérateurs, suivie par les prestataires de services (formation, visa, transport de colis, billets électroniques pour évènements sportives, rechargement téléphonique.) et les compagnies d'assurances avec, respectivement, 15 et 13 opérateurs.

Le web-marchands activant dans le secteur du tourisme (agences de voyage et hôtels) sont au nombre de 12.

Parmi les opérateurs homologuées pour le paiement sur internet, on trouve également 8 sociétés de distribution de l'électricité/gaz et de l'eau, 6 organes qui offres des services administratifs, 5 opérateurs dans les télécommunications, 3 entreprises de presse, 3 entreprises activant dans le transport aérien ou ferroviaire, 2 opérateurs VTC (véhicules de transport avec chauffeur).

Le même bilan fait état d'une hausse de 133,66% en matière d'opérations de paiement par internet, au cours du premier semestre comparativement à la même période de l'année 2020.

Ainsi, plus de 3,5 millions de transactions via internet ont été effectuées durant la période janvier-juin 2021 avec un montant avoisinant 4,4 milliards de dinars.

Quant aux transactions électroniques effectuées par des terminaux de paiement électroniques (TPE), elles ont enregistré une hausse de 520,27% durant les six premiers mois de l'année en cours, par rapport à la même période de l'année écoulée.

Cela au bénéfice d’une augmentation de l'ordre de 28,37% du nombre de TPE placés auprès des commerçants à travers le réseau des accepteurs, avec un total de 38.422 terminaux contre 29.931 appareils, un an avant.

D'autre part, le GIE Monétique a relevé que le parc des distributeurs automatiques de billets (ATM) n’a enregistré aucune nouvelle installation depuis le premier semestre de l’année 2020, avec un nombre d'ATM figé à 3.030 appareils installés.

Ce qui n'a pas pour autant affecté le nombre de transactions (valides) sur ATM qui ont évolué de 17,33% avec 38,2 millions de transactions enregistrées au cours du premier semestre 2021.

Les chiffres clés du 1er semestre 2021

Cartes interbancaires : Le nombre total de cartes interbancaires en circulation, sans compter les cartes Epargne, Visa et MasterCard, est de 9.444.226, (+13,45 % par rapport au 1er semestre 2020).

Ce chiffre est réparti comme suit:

- Le nombre de cartes CIB est de 1.740.025 cartes.

- Le nombre de cartes d'affaires est de 27.983 cartes.

- Le nombre de cartes EDAHABIA est de 7.676.218 Cartes.

- Le nombre total de cartes interbancaires actives est de 2.746.952, soit 29,09% des cartes en circulation (contre 9,61% au 1er semestre 2020)

Paiement sur Internet

- Le nombre des web-marchands qui ont intégré la plateforme de paiement sur internet est de 105, (+118,75% par rapport au 1er semestre 2020).

- Le nombre de transactions valides par cartes interbancaires via Internet est de 3.574.461, (+133,93%).

- Le montant de transactions effectuées par internet est de 4.395.618.724,47 dinars, (+133,66%).

Retrait sur ATM (Distributeur automatique de billets)

- Le parc national des guichets/distributeurs automatiques de billets GAB/DAB est composé de 3.030 automates, et n’a enregistré aucune installation depuis le 1er semestre de l’année 2020.

- L'activité "Retrait" au moyen des cartes interbancaires, sur ATM, a totalisé 38.281.517 transactions valides (+17,33%).

- Le montant des retraits au moyen des cartes interbancaires, sur ATM, s'élève à 767.787.382.000 dinars (+31,05%).

Paiement sur TPE (Terminal de paiement électronique)

- Le nombre des TPE placés auprès des commerçants à travers le réseau des accepteurs est de 38.422 terminaux, (+28,37% par rapport au 1er semestre 2020).

- Le nombre de transactions valides par TPE est de 1.047.172, (+520,27%).

- Le montant des paiements effectués par TPE s'élève à 6.997.690.891,77 dinars (+514,98%)

Paiement VS retraits

- Le montant des paiements par cartes interbancaires (paiement de proximité et paiement sur internet) est de 767.787.382.000 DA.

- Le ratio de montant total des paiements électroniques par rapport au montant des retraits sur ATM est de 1,48%.

Répartition des transactions par secteur d'activité

Secteur/ Nombre de transactions au 1er semestre 2021

-Télécoms : 3.263.689

-Transports : 21.029

-Assurances : 1.951

-Electricité/Eau : 52.688

-Services administratifs : 30.089

-Prestataires de service : 200.466

-Vente de biens : 4.549

-Nombre total des transactions: 3.574.461

-Montant global: 4.395.618.724,47 dinars

Secteur/ Nombre de transactions en 2020

-Télécoms : 4.210.284

-Transports : 11.350

-Assurances : 4.845

-Electricité/Eau : 85.676

-Services administratifs : 68.395

-Prestataires de service : 213.175

-Vente de biens : 235

-Nombre total des transactions: 4.593 960

-Montant global: 5.423.727.074,80 dinars.