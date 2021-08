Ilhem Kabouya : « Les espaces forestiers constituent près de 60% de la superficie incendiée »

La Direction générale des forêts (DGF) fait le bilan des incendies de cette campagne. « Ce qui s’est passé est inédit et j’espère qu’il n’y aura pas d’autres épisodes similaires », constate Ilhem Kabouya, Directrice de la protection de la faune et de la flore à la DGF, ce jeudi matin, dans l’Invité de la rédaction de la Chaine 3 de la Radio Algérienne. « Après le recensement des dégâts, la DGF devra lancer un plan d’urgence pour stabiliser les sols avant l’arrivée des pluies», explique la spécialiste.

« Nous sommes aujourd’hui à près de 62 mille hectares de superficies incendiées, avec plus de mille foyers déclenchés sur 35 wilayas », révèle Ilhem Kabouya avant de préciser, « rien que pour la wilaya de Tizi Ouzou, nous sommes à peu près à 30 mille hectares brûlés avec 42 communes touchées.» La directrice de la protection de la faune et de la flore à la DGF annonce que « les espaces forestiers constituent près de 60% de la superficie incendiée » et que « c’est une perte indéniable très difficile à se régénérer. »

Après le recensement des dégâts, la DGF devra lancer un plan d’urgence. « Nous devons absolument essayer de programmer des actions d’assainissement avant les pluies pour éviter tous les problèmes d’érosion, de lessivage de la matière organique et stabiliser le sol. Le reboisement viendra par la suite », précise Ilhem Kabouya.

« Il faudra attendre au moins vingt ans pour la régénération de ces forêts »

Tout en remerciant l’ensemble des entreprises et associations qui souhaitent aider et participer au reboisement, la directrice de la protection de la faune et de la flore les rassure. « Nous sommes en train d’identifier les sites concernés et les espèces choisies.» Elle les invite à contacter les conservations des forêts à partir du mois de septembre. L’experte prévient, « il faudra attendre au moins vingt ans pour la régénération de ces forêts »

L’experte explique que dans le cas d’incendies de forêts, le reboisement ne peut intervenir juste après l’extinction des feux. « Nous devons attendre et voir comment va se régénérer cette forêt, d’où l’importance du plan d’assainissement qui va tout mettre en œuvre pour permettre à la forêt de se régénérer naturellement. S’il y a plantation, il faut la programmer en 2022 ou 2023, dans les sites où il n’y aura pas eu régénération. »