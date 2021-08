Accidents de la route : 27 décès et 1437 blessés en une semaine

Vingt sept (27) personnes ont trouvé la mort et 1437 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus à travers le territoire national durant la période allant du 15 au 21 août, indique mardi un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré à Ouargla où trois personnes sont décédées et 35 autres ont été blessées suite à sept accidents survenus dans la région.

En outre, l'intervention des secours de la Protection civile a permis l'extinction de 1429 incendies urbains, industriels et divers à travers plusieurs wilayas, dont Alger où 187 incendies ont été éteints.

S'agissant des activités de lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 331 opérations de sensibilisation et 363 autres de désinfection générale à travers le territoire national ayant touché l'ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.

