Ouverture de la session parlementaire 2021/2022 des deux chambres du Parlement

Les deux chambres du Parlement ont respectivement ouvert, ce jeudi, leurs sessions parlementaires ordinaires pour l'exercice 2021/2022. Les deux cérémonies ont été présidées par chacun des présidents des deux chambres, Salah Goudjil, président du Conseil de la nation et Ibrahim Boughali, président de l'Assemblée populaire nationale (APN), en présence du Premier ministre, ministre des Finances Aymene Benabderrahmane, et des membres du Gouvernement.

L'ouverture de cette session intervient conformément aux dispositions de l'article 138 de la Constitution et de l'article 5 de la loi organique 16-12 définissant l'organisation et le fonctionnement de l'APN et du Conseil de la nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux chambres du Parlement et le Gouvernement.

Dans son allocution d'ouverture, M. Boughali a affirmé que cette législature "sera marquée par travail laborieux et intense" ajoutant que l'assemblée "en sera à la hauteur d'autant qu'elle regorge de compétences capables de débattre les lois dans le cadre de la nouvelle Constitution, ce qui nous permettra d'opérer la relance économique et sociale promise par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune dans son programme ambitieux".

L'APN issue des législatives du 12 juin 2021 a été installée le 8 juillet lors d'une séance plénière où le député Ibrahim Boughali de la liste des indépendants "Wihda wa Tadaoul" (Unité et Alternance) de la circonscription électorale de Ghardaïa a été élu président pour la 9e législature.

L'article 138 de la Constitution stipule que "le Parlement siège en session ordinaire une fois par an (10 mois). Celle-ci commence le deuxième jour ouvrable du mois de septembre et se termine le dernier jour ouvrable du mois de juin".

