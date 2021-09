Le gouvernement britannique expose une carte où le Sahara occidental apparaît séparé du Maroc

Le gouvernement britannique a invité, jeudi, les ressortissants du Royaume-Uni à éviter de se rendre au Sahara occidental en raison des risques liés au coronavirus (Covid-19), dans un avis publié sur son site et dans lequel il a affiché une carte géographique où le territoire sahraoui apparaît séparé de celui du Maroc.

"Le ministère des Affaires étrangères, du Communwealth et du Développement international, déconseille tout voyage sauf essentiel dans l'ensemble du Sahara occidental sur la base de l'évaluation actuelle des risques liés à la Covid-19", peut-on lire dans le message illustré par une carte des pays de l'Afrique du Nord où le Sahara occidental apparaît distinct et séparé du Maroc.

De plus et pour des raisons de sécurité, le département des AE déconseille tout déplacement vers les zones du Sahara occidental à moins de 30 km au nord-ouest du mur de sable et les zones du Sahara occidental au sud-est du mur, ajoute-t-on.

Le message du gouvernement britannique constitue une "réponse dure" à une campagne de propagande menée par le Maroc récemment concernant "une reconnaissance imminente par Londres de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et son intention d'ouvrir un consulat dans les territoires sahraouis occupés".

APS