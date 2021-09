Procès de Ghediri : 7 ans de prison ferme requis

Le procureur de la République près le Tribunal criminel de Dar El Beida a requis mercredi une peine de 7 ans de prison ferme à l'encontre de Ali Ghediri, poursuivi pour "participation en temps de paix à une entreprise visant à fragiliser le moral de l'Armée nationale populaire (ANP)".

Le représentant du parquet a requis également une peine de 20 ans de prison ferme à l'encontre de Hocine Guasmi, comparaissant dans la même affaire et qui est poursuivi pour "faux et usage de faux", "usurpation d'identité", "intelligence avec l'étranger" et " fragilisation du moral de l'Armée nationale populaire (ANP)".

Le procureur de la République a justifié les peines requises par "la gravité des faits reprochés" aux accusés, exprimant son souhait que ces peines "sévères" puissent "servir d'exemples" à l'avenir.

APS