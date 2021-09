Clôture des travaux de la rencontre gouvernement-walis

La rencontre Gouvernement-walis, inscrite sous le thème « Relance économique, équilibre régional, justice sociale », a clôturé dimanche à Alger ses travaux sanctionnés par des recommandations visant la concrétisation des engagements inscrits dans le programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

La cérémonie de clôture a été présidée par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane .

La première journée de la rencontre de deux jours, dont l'ouverture a été présidée samedi par le président Tebboune, a été marquée par des décisions importantes pour l'appui du développement et des données et des chiffres encourageants pour une relance économique reposant sur des bases solides.

Dans son allocution à l'ouverture de cette rencontre tenue au Palais des Nations (Club des Pins) à Alger, le président de la République a souligné que cette rencontre constituait une occasion pour « procéder à l'évaluation, au redressement et à la prospective des efforts à prévoir en vue d'atteindre les objectifs tracés à court, moyen et long termes dans le cadre du processus de concrétisation de l'Etat de droit, la mise en place des règles de la gouvernance, la garantie de l'équité sociale et le rééquilibrage régional. »

La rencontre a été marquée par l’organisation de cinq ateliers portant sur différents thèmes dont « l’adaptation des programmes de développement local : vers une démarche plus innovante et participative » et « le développement territorial équilibré : entre l’ambition de relance et l’impératif d’attractivité. »

« Les voies et moyens pour la redynamisation de l’investissement, la création de richesse et des emplois durables », « La gestion des crises au niveau local (feux, stress hydrique, COVID 19): repenser les modes de prévention, de coordination et d’intervention » et « La refonte des modes de gestion des services publics locaux à la croisée d’une démarche rationnelle, économique et efficace » sont les trois autres thèmes traités lors des ateliers.

Les rapports issus des débats autour de ces thèmes ont été présentés lors de la plénière sanctionnant les cinq ateliers ayant regroupé des walis, des représentants des deux chambres du Parlement, des cadres centraux des différents secteurs ministériels, des entreprises et des instances publiques ainsi que des experts et des spécialistes.

Les recommandations pratiques issues de cette rencontre devront constituer « une feuille de route pour la prochaine période" et ce dans le but de "poursuivre la concrétisation des engagements inscrits dans les programmes du président de la République.»

