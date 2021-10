Sonatrach : 80 % des contrats du premier semestre 2021 signés avec des entreprises algériennes

Plus de 80 % de contrats de Sonatrach au titre du premier semestre 2021 ont été signés avec des entreprises algériennes, et ce, en application de la nouvelle stratégie du groupe, visant la promotion du contenu local et de l'intégration nationale, a indiqué dimanche à Alger le PDG du groupe, Toufik Hakkar.

Le nombre total des contrats signés avec des entreprises nationales a atteint 827 contrats pour un montant de 219 milliards de dinars, sur 1.038 contrats signés durant le premier semestre 2021, selon les données présentées lors de la cérémonie de signature de la Déclaration générale de la politique du contenu local et de l'intégration nationale de Sonatrach.

Parmi les contrats signés avec des entreprises algériennes, Sonatrach a paraphé 286 contrats avec des entreprises publiques (35%) et 541 avec des entreprises du secteur privé (65%).

La valeur globale des 1.038 contrats de Sontatrach signés au titre du premier semestre 2021 est de 430 milliards de dinars (3,25 milliards de dollars), selon la même source.

Concernant la répartition par type de contrat, 469 contrats ont concerné le secteur "Fournitures" (dont 277 contrats avec des nationaux) pour 28 milliards de dinars, 373 ont concerné le secteur "Services" (dont 359 contrats avec des nationaux) pour 152 milliards de dinars, 152 contrats "Travaux" (dont 151 contrats avec des nationaux) pour 35 milliards de dinars, 37 contrats "Etude & Conseils" (dont 33 contrats avec des nationaux) pour 0,4 milliards de dinars et 7 contrats EPC (Engineering, Procurement, Construction) tous avec des partenaires nationaux pour 15 milliards de dinars, d'après les données de Sonatrach.