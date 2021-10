Cancer du sein : dépistage précoce pour près de 100 femmes à Sétif

Près de 100 femmes de différentes tranches d'âge de plusieurs communes de la wilaya de Sétif ont bénéficié d’un dépistage précoce du cancer du sein, dans le cadre d'une vaste campagne organisée par l'association locale "El Chifa" de prise en charge des cancéreux, a-t-on appris lundi auprès de membres de la même association.

La campagne, organisée dans le cadre d'"Octobre rose", a permis de découvrir des cas suspects et d’autres confirmés de cette maladie chez des femmes n'ayant pas encore fait l'objet d'un dépistage précoce de cancer du sein qui constitue l’un des cancers les plus répandus dans la région, a affirmé à l’APS Younes Seghir, président par intérim de cette association.

Cette campagne vise à permettre au plus grand nombre possible de femmes de la région de bénéficier d'un dépistage précoce du cancer du sein, dans le cadre du rapprochement de ce service des citoyennes, en coordination avec un personnel médical spécialisé et une clinique privée, conventionnée avec l'association, a-t-on encore détaillé.

Les cas suspects sont orientés vers cette clinique pour effectuer les examens médicaux nécessaires à des prix étudiés, a-t-on précisé.

Deux espaces ont été ouverts dans le centre commercial "Park Mall" et devant la Poste centrale au centre-ville de Sétif pour inviter et recevoir les femmes souhaitant bénéficier d’un dépistage précoce de cette maladie et effectuer gratuitement les tests nécessaires.

Les organisateurs de cette initiative visent, à travers cette action, à diffuser la culture du dépistage précoce du cancer qui est également l'une des principales causes de décès chez les femmes dans la région.

Il s'agit également de sensibiliser sur l'importance de prévenir la maladie, ainsi qu'à fournir des moyens pour la traiter en temps opportun avec moins d'efforts et de coûts, a ajouté M. Seghir.

Les moyens nécessaires ont été mobilisés pour effectuer le dépistage précoce du cancer du sein et prendre en charge en urgence les cas confirmés parmi les femmes dépistées, a-t-on souligné.

Des conseils et des orientations sur la nécessité de l'autopalpation, que chaque femme doit effectuer régulièrement, ont été dispensés et le rôle de cet examen dans la découverte des cas de cancer du sein et l’amélioration du taux de guérison des patientes et la réduction du taux de mortalité a été débattu.

Un atelier a été également ouvert aux bénéficiaires de dépistage pour leur apprendre les méthodes d'autopalpation des seins pour détecter la maladie à ses débuts, selon la même source.

"La culture de l'autopalpation des seins demeure encore absente chez un grand nombre de femmes dans cette wilaya pour diverses raisons, dont la plus importante est la peur de découvrir la maladie et de l'ignorer et le manque de conscience pour certaines quant à sa gravité, en plus du manque d'information sur la manière de réaliser cet examen", a encore ajouté le président par intérim de la même association.

Organisée dans le cadre des activités "Octobre rose", la campagne qui se poursuivra jusqu'à la fin du mois, ciblera d'autres femmes, a assuré un membre de l'association "El Chifa" de prise en charge des cancéreux à Sétif.

