Alerte météo au Sud : activité pluvio-orageuse à partir de ce mardi

Une activité pluvio-orageuse, accompagnée localement de chutes de grêle, affectera, à partir de ce mardi jusqu’à jeudi, les wilayas de Djanet, le sud d'Illizi et l’est de Tamanrasset, indique l'Office national de la météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS).

Entre 15 et 20 mm de pluie sont prévues par un premier BMS, valide de mardi 15h00 à mercredi 03h00, précise la même source.

Dans une seconde phase, cette perturbation atmosphérique touchera les wilayas de Djanet, Illizi et l'est de Tamanrasset, où les quantités de pluies sont estimées entre 30 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm, poursuit le communiqué, ajoutant que des rafales de vent sous orages sont également prévues, durant la validité du BMS qui court de mercredi 12h00 jusqu’au lendemain, jeudi à la mi-journée.