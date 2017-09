Ligue 1 - 2e journée (2e partie) : le CR Belouizdad seul leader

La 2e partie de la 2e journée du championnat national de Ligue 1 Mobilis, disputée ce vendredi, a été à l’avantage du CR Belouizdad et du DRB Tadjenanet. Le Chabab a remporté le derby de la capitale face à l’USM El Harrach (2-0), alors que le DRBT a gagné celui de l’Est contre le CS Constantine (2-1).

Le CR Belouizdad trône sur la Ligue 1 Mobilis. Une première place bien méritée pour le Chabab qui enchaine avec un deuxième succès de suite après avoir réussi son entame de saison en battant l’USM Bel Abbès.

Face au voisin Harrachi, ce derby algérois, disputé à huis clos au stade Omar Hammadi, s’est emballé dans le dernier quart d’heure. Au moment où le match s’acheminé inexorablement vers un score de parité, Chebira est parvenu à débloquer la situation à la 76e minute.

Complètement libérés, les Rouge et Blanc, menés par un Lakroum des grands jours, ont doublé la mise à la 83e minute par Aribi.

Peut avant le fin du temps supplémentaire, Lakroum, encore lui, a bénéficié d’un penalty après avoir été fauché dans la surface de vérité. Toutefois, l’homme du match côté CRB n’a pas réussi à transformer la sentence en voyant son tir repousser par le montant droit du gardien hararchi.

Sur l’action qui suit, l’arbitre du match a sifflé un penalty en faveur de l’USMH, idéalement exécuté par Banouh (90+4‘).

Si le CRB respire la forme (1e – 6 pts), ce n’est pas le cas des Jaune et Noir. Les Harrachis débutent difficilement l’exercice 2017-2018 avec deux défaites consécutives (14e – 0 pts).

Le DRBT s’offre le CSC

A Tadjenanet, le premier derby de l’Est cette saison, joué entre le DRB Tadjenanet et le CS Constantine (2-1), a tenu toutes ses promesses. Présents sur la pelouse du stade Lahoua Smain pour confirmer leurs bons résultats enregistrés lors de la première manche, les deux protagonistes se sont donnés à fond mais le dernier mot est revenu à la formation locale.

Dans cette partie où tout s’est joué en première période, le DRBT n’a eu besoin que de quatre minutes pour réaliser le plus dur et ainsi plier le match à son avantage. Après une première chaude alerte de Belameiri à la 19e minute, le Bleu et Blanc ont réussi, coup sur coup, à prendre l’avantage et faire le break sur deux occasions quasi-similaires.

Premier à faire mouche, Attouche a scoré de la tête à la 30e minute. Il a été imité quelques instants plus tard par son compère Belmokhtar (34’), également de la tête.

Assommé par ces deux réalisations, le CSC est parvenu comme même à réduire l’écart à la 40e minute profitant d’une erreur du portier du DRBT. Sollicité sur un centre tir, l’infortuné Litime s’est emparé de la balle dans les airs mais a fini par la lâcher une fois au sol alors que Cissé était en embuscade. Ce dernier n’a eu qu’a poussé le cuire au fond des filets.

En fin de partie, Demane avait la balle du 3 à 1 au bout du soulier, à la suite d’une belle contre attaque mais son tir a complètement raté le cadre.

La première de Kamel Mouassa sur le banc du DRBT est couronnée de succès et son équipe compte 4 points, synonymes de 2e place au classement.

En ouverture de cette deuxième manche, jouée jeudi, le Paradou AC a lancé sa saison en s’imposant petitement face au MC Oran (1-0), alors que le derby de la capitale NA Hussein Dey – USM Alger

Cette journée connaîtra son terme samedi avec les quatre dernières rencontres et comme tête d’affiche le big match MC Alger - ES Sétif.

Résultats du jour :

DRB Tadjenanet - CS Constantine 2-1

USM El Harrach - CR Belouizdad 1-2

Déjà joué :

NA Hussein-Dey - USM Alger 1-1

Paradou AC - MC Oran 1-0

Reste à jouer :

Samedi :

17h00 : USM Bel Abbès - Olympique Médéa

17h00 : USM Blida - JS Kabylie

17h45 : MC Alger - ES Sétif (Huis clos)

20h45 : JS Saoura - US Biskra

Classement : Pts J

1). CR Belouizdad 6 2

2). DRB Tadjenanet 4 2

--). USM Alger 4 2

4). MC Oran 3 2

--). CS Constantine 3 2

--). MC Alger 3 1

--). ES Sétif 3 1

--) Paradou AC 3 2

9). Olympique Médéa 1 1

--). JS Saoura 1 1

--). JS Kabylie 1 1

--). NA Hussein Dey 1 2

13). USM Bel-Abbès 0 1

--). US Biskra 0 1

--). USM El Harrach 0 2

--). USM Blida 0 1