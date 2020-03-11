منظمة الصحة العالمية تصنف فيروس كورونا وباء عالميا

أعلنت منظمة الصحة العالمية هذا الأربعاء أنه يمكن تصنيف فيروس كورونا ( كوفيد 19) "وباء عالمي".

وأوضح السيد تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة في مؤتمر صحفي بجنيف بأن "عدد الإصابات بالفيروس في تضاعف متواصل وبات الآلاف يصارعون الموت في المستشفيات".

وتوقع "أن يرتفع عدد الإصابات والوفيات أكثر في الأيام المقبلة وأن المنظمة تقوم بتقييم الوضع على مدار الساعة".

وأضاف أن "وصف الوضع بالوباء لا يُغير ما تطلبه منظمة الصحة العالمية من الدول لمواجهة خطر فيروس كورونا".

وبلغ عدد الحالات المصابة حول العالم 113 ألفا و752 , وسجلت جميع الدول التي أعلنت عن إصابات, 4 آلاف و18 حالة وفاة جراء كورونا ( كوفيد 19).

ويتحول انتشار مرض إلى وباء حين يصيب العديد من دول العالم, ولا يقتصر انتشاره على دولة معينة.