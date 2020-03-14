الجولة الـ 22: مولودية الجزائر تستعيد مركز الوصافة مؤقتا وإتحاد الجزائر يحقق أول فوز له في مرحلة الإياب

إستعاد فريق مولودية الجزائر مركز الوصافة بشكل مؤقت عقب فوزه على الضيف نجم مقرة، هذا السبت لحساب الجولة ال22 من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، والتي عرفت أيضا تحقيق جاره إتحاد الجزائر لأول فوز له منذ مرحلية الاياب، فيما حققت جمعية عين مليلة فوزا صعبا على الضيف نصر حسين داي، في مباريات جرت دون جمهور إستنادا الى قرار وزارة الشباب والرياضة تفاديا لتفشي وباء كورونا.

وبملعب 5 جويلية الاولمبي، فازت مولودية الجزائر على الضيف نجم مقرة ب(3-2) في مواجهة تألق فيها القناص سامي فريوي الذي أمضى على ثنائية.

وبهذا يرقي "العميد"الى المركز الثاني مؤقتا بمجموع 37 نقطة، أما النجم فيبقى في المركز الأخير ب19 نقطة رفقة نصر حسين داي.

من جهته، حقق اتحاد الجزائر أول فوز له منذ انطلاق مرحلة العودة وكان ذلك أمام الضيف مولودية وهران بنتيجة عريضة (4-1).

وهو ما سمح ل"سوسطارة" بالتقدم الى الصف الناسع ب29 نقطة، في الوقت التي تتواجد في المولودية "الوهرانية"في الصف السابع ب30 نقطة بمعية شبيبة الساورة.

وإفتكت جمعية عين مليلة فوزا صعبا وثمينا على الضيف أمام نصر حسين داي بهدف نظيف وقعه حمزة دمان في آخر لحظة من المواجهة.

وبفضل هذا الفوز، ترتقي الجمعية الى المرتبة الخامسة ولو بشكل مؤقت رافعة حصيلتها الى 32 نقطة، بينما تتأزم وضعية "النصرية'' في ذيل الترتيب ب16 نقطة.

وتتواصل لقاءات هذه الجولة يومي الأحد والإثنين، حيث يستضيف الرائد، شباب بلوزداد (40ن) الجار نادي بارادو في المرتبة 9 برصيد 26نقطة، في الوقت الذي سيحتضن فيه ملعب 8 ماي 45 بسطيف مواجهة القمة التي تجمع الوفاق المحلي المتواجد في المرتبة 3، برصيد 36نقطة، بالضيف شبيبة القبائل المصنف في المرتبة 4 برصيد 35نقطة من أجل الإقتراب أكثر من المتصدر.