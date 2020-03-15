بنك الجزائر يخفض معدله التوجيهي و نسبة الاحتياطيات الإجبارية بداية من هذا الأحد

قررت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر تخفيض معدلها التوجيهي الى 25ر3 % فضلا عن تقليص معدل الاحتياطيات الإجبارية إلى 8 % و ذلك ابتداء من هذا الأحد، حسب ما أفاد به بيان لبنك الجزائر.

و اثر اجتماعها العادي المنعقد يوم الثلاثاء 10 مارس برئاسة، محافظ بنك الجزائر السيد ايمن بن عبد الرحمان، "قررت لجنة عمليات السياسة النقدية تخفيض معدل الاحتياطيات الإجبارية من 10 % إلى 8 % و تخفيض المعدل التوجيهي لبنك الجزائر بـ 25 نقطة أساس ( 25ر0 %) لتثبيته عند 25ر3 % و ذلك ابتداء من 15 مارس 2020"، حسب ما جاء به ذات البيان.

و ابرز بنك الجزائر أن القرارات المتخذة في هذا الاجتماع "ستسمح بتحرير هوامش إضافية للسيولة بالنسبة للنظام البنكي، وبالتالي توفير للبنوك والمؤسسات المالية وسائل دعم إضافية لتمويل الاقتصاد الوطني بتكلفة معقولة".

و قد تم تكريس هذا الاجتماع لاستعراض اهم تطورات الوضع الاقتصادي و النقدي و المالي الوطني و الدولي و كذا آفاقه على المدى القصير و المتوسط، خصوصا تلك المتعلقة بتطور التضخم، السيولة البنكية، القرض و النمو الاقتصادي.

اما فيما يتعلق بقرار خفض المعدل التوجيهي لبنك الجزائر ومعدل الاحتياطيات الإجبارية، فذكر بنك الجزائر انه اتخذ في ضوء هذه التطورات و آفاقها على المدى المتوسط.