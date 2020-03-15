﻿فيروس كورونا: تسجيل 6 حالات جديدة بالجزائر ليرتفع العدد إلى 54 حالة مؤكدة

سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مساء هذا الأحد 6 حالات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك مجموع الإصابات المؤكدة بالجزائر إلى 54 حالة من بينها أربع وفيات.

وأوضح بيان لوزارة الصحة أنه من بين الحالات ال6 الجديدة، 5 منها سجلت بولاية البليدة كانت باتصال مع الحالات الاولى، فيما تعود الحالة الاخرى لرعية إيرانية متواجدة بولاية أدرار.

وتؤكد الوزارة على أن"التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع المصابين"، كما "يبقى نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته ساري المفعول والفرق الطبية مجندة وعلى أقصى درجات التأهب".

وإزاء هذا الوضع, توصي وزارة الصحة ب "ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية التالية المتمثلة في غسل اليدين بالماء و الصابون أو استعمال محلول كحولي، مع الحرص، عند السعال أو العطس على تغطية الأنف و الفم بالمرفقين أو بمنديل ورقي ذو استعمال أحادي والتخلص منه فورا بعد الاستعمال وغسل اليدين بعدها".

وللمزيد من المعلومات، تدعو الوزارة إلى تصفح موقعها www.sante.gov.dz.