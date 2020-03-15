الجولة ال22: وفاق سطيف يهدر فرصة الإنفراد بالوصافة

أهدر وفاق سطيف فرصة الانفراد بمركز الوصافة، حينما تعادل بملعبه أمام شبيبة القبائل (0-0)، بينما اقترب كل من شباب قسنطينة وشبيبة الساورة من فرق منصة التتويج، بفضل فوزهما على اتحاد بسكرة (3-0) وأهلي برج بوعريريج (1-0)، تواليا، اليوم الأحد، لحساب الجولة ال22 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وتعثر وفاق سطيف بملعبه، حينما افترق على نتيجة التعادل السلبي مع ضيفه شبيبة القبائل (0-0)، مخفقا في مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية الأخيرة، التي سمحت له بتحقيق صعود "استعراضي"في سلم الترتيب العام.

ورغم التحاقه بمولودية الجزائر في مركز الوصافة (37 ن)، أهدر "الوفاق" فرصة الانفراد بالمركز الثاني، خلف الرائد شباب بلوزداد (40 ن)، بالمقابل عاد"الشبيبة"بنقطة غالية من الهضاب العليا، تضعها في المرتبة الرابعة (36 ن).

وفي شرق البلاد،أطاح فريق شباب قسنطينة بضيفه اتحاد بسكرة بنتيجة ثقيلة (3-0)، حيث تداول على توقيع ثلاثية تشكيلة "السنافر"، كل من يطو (د 38)، عبيد (د 52) و أمقران (د 75).

وعلى أعقاب هذه النتيجة، ارتقى الشباب "القسنطيني"إلى الصف الخامس برصيد 34 نقطة، ليقترب من ثلاثي الطليعة بفارق ثلاث خطوات، ليبقى ضمن سباق لعب الأدوار الأولى.

بالمقابل، تعقدت وضعية اتحاد بسكرة بتواجده في المركز ال14 (21 ن)، ضمن الثلاثي المعني بالسقوط نحو الدرجة الثانية.

وبمنطقة الجنوب الغربي، فاز فريق شبيبة الساورة بمعقله 20 أوت 1955 (بشار) على أهلي برج بوعريريج بأقل نتيجة (1-0)، بأقدام مهاجمه عبد العزيز لحمري (د 29).

فعلى ضوء هذه النتيجة، صعدت شبيبة الساورة إلى الصف السادس (33 ن)، بينما استقر "البرايجية" عند المركز الـ12 (25 ن) مناصفة مع أولمبي الشلف.

وانطلقت الجولة ال22 أمس السبت، حيث تميزت باستعادة فريق مولودية الجزائر مركز الوصافة بشكل مؤقت (قبل أن يلتحق به و.سطيف) عقب فوزه على الضيف نجم مقرة (3-2)، وعرفت أيضا تحقيق جاره اتحاد الجزائر لأول فوز له خلال مرحلة الإياب على حساب مولودية وهران (4-1)، ليتمركز أبناء"سوسطارة"عند الصف التاسع (29 ن) ولعبت جميع المقابلات دون حضور الجمهور، تطبيقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة، الرامية لتفادي انتشار وباء كورونا فيروس.

وتبقى الجولة الـ22 منقوصة من مقابلتي : شباب بلوزداد - نادي بارادو و اتحاد بلعباس - أولمبي الشلف، اللتان أجلتا، عقب بيان الوزارة الوصية الصادر اليوم الأحد والقاضي "بتأجيل كل المنافسات الرياضية، المتمثلة في البطولات الوطنية ودورات الكؤوس في جميع التخصصات بداية من الاثنين 16 مارس 2020 و إلى غاية الخامس من أبريل المقبل"، في إطار مخطط الحكومة المتعلق بالوقاية ومحاربة وباء كورونا.