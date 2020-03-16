كورونا : الاتحاد العام للتجار يدعو الى عدم رفع الاسعار و ترشيد الاستهلاك

طمأن الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين الأحد المواطنين بمواصلة تموين السوق بالسلع الواسعة الاستهلاك داعيا الى ترشيد الاستهلاك و مطالبا التجار بعدم رفع الأسعار، حسب ما جاء في بيان له .

و أوضح ذات المصدر أن "كل السلع المتوفرة و الأعمال التجارية ستستمر بطريقة احترازية عادية" من اجل تموين السوق بالسلع الواسعة الاستهلاك.

و ناشد الاتحاد كل التجار الى "التكافل و التلاحم مع الشعب و التضامن فيما بينهم بعدم رفع الاسعار و توفير الخدمات الضرورية".

كما دعا المواطنين الى "ترشيد" استهلاكهم و عدم "التهافت" على السلع.

و يأتي نداء الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين في ظل تهافت بعض المواطنين على اقتناء المواد الاستهلاكية خاصة الغذائية منها بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا علما ان الجزائر سجلت الى غاية اليوم 48 حالة اصابة منها اربع (4) وفيات .

من جهة أخرى ، دعا الاتحاد التجار الى احترام كل التدابير الوقائية التي اقرتها الحكومة من اجل الحد من تفشي فيروس كورونا معربا في هذا الاطار عن ترحيبه بالقرارات الاحترازية و الوقائية الصادرة من رئيس الجمهورية.

في هذا الصدد ، وجه الاتحاد "نداءا الى كل التجار والحرفيين الجزائريين بغية التجند و التعبئة و المزيد من اليقظة و الحرص و اتباع قواعد السلامة الصحية بهدف اجتناب اي اصابات محتملة".

كما دعا الى الابتعاد عن التجمعات واحترام قواعد النظافة اثناء ممارسة النشاط التجاري.