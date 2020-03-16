وزير الصحة للإذاعة : نحن في وضع استعداد كامل" ضد الأخطار المحتملة لفيروس كورونا

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد أن البلد كله "في وضع استعداد كامل" ضد الأخطار المحتملة التي يشكلها فيروس كورونا. وقال "لقد قمنا بتعبئة مجموعة من الوسائل والأجهزة ولدينا خططا على جميع المستويات" لمحاولة التعامل مع هذا الوباء.

و حذر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد هذا الاثنين لدى نزوله ضيفا على برنامج " ضيف التحرير" الذي تبثه القناة الإذاعية الثالثة من خطر تكرار سيناريو أوروبا في الجزائر في حال عدم احترام المواطنين لتدابير الطواريء التي اعتمدتها السلطات بخصوص فيسروس كورونا

وقال إنه بعدد "قليل نسبيا" من الموارد بالمقارنة مع أوروبا ، فإن الجزائريين من خلال السلوك المثالي ، سيساعدون بالتأكيد على الحد من انتشار هذا الفيروس قدر الإمكان.

وأضاف أن الحكومة تحاول أن تبث "خطابا مهدئا" لكي لا تخيف المواطنين بشكل مفرط ، من أجل تجنب الذعر والحفاظ على صحة المواطنين.

ومن بين القرارات الأولى للحد من انتشار هذا الوباء ، طرح الوزير مرة أخرى إجراءات الحظر المفروض على تجمعات الناس بسبب الأنشطة الثقافية والرياضية على وجه الخصوص ، ولا سيما الحجر الضروري للمسنين. وكذلك الأطفال في المنزل.

وفي السياق أشاد الوزير بقرار وقف خدمات نقل الركاب بين الجزائر والقارة الأوروبية ، مشيرا إلى أن جميع حالات الإصابة في البلاد قد تم نقلها من قبل المرضى القادمين على وجه الخصوص من فرنسا وإسبانيا.

ولفت المتحدث ، علاوة على ذلك ، إلى أن مصالح وزارة الصحة تتابع عن كثب ما يحدث في البلدان الأوروبية التي تواجه هذه الكارثة الصحية ، تمامًا كما تُبقي نفسها على علم باستمرار ، بالأشخاص الجدد المصابين من خلال معهد باستور "الذي يخبرنا بانتظام عن عدد الأشخاص المصابين بالفيروس من أجل تمكيننا من تفعيل وسائل الاستجابة.

المصدر : الاذاعة الجزائرية