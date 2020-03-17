مركز تجمع وتحضير الفرق العسكرية في صدارة الترتيب المؤقت لأندية ألعاب القوى

تصدر مركز تجمع وتحضير الفرق العسكرية ببن عكنون , صدارة الترتيب المؤقت لأحسن الأندية الجزائرية , أمام ناديين من العاصمة : نصيرة نونو والجمعية الرياضة للحماية المدنية, حسب الترتيب الذي كشفت عنه الهيئة الفدرالية.

واستند هذا الترتيب على المنافسات الثلاثة الأولى الكبيرة خلال هذا العام وهي : البطولة الوطنية للعدو الريفي, كاس الجزائر للمشي والبطولة الوطنية لنصف ماراطون.

و يحتل اولمبي برج بوعريريج المركز الرابع في الترتيب المؤقت , مع تحسن ملحوظ لنادي بجاية ( الثامن) , في الوقت الذي تحتل فيه جمعية الأمن الوطني الصف الـ 12.

وأشارت الاتحادية إلى أن الموسم الرياضي "مازال طويلا" وبإمكان هذه الأندية أن تحسن ترتيبها , بتحقيق نتائج جيدة خلال الاستحقاقات المقبلة, سيما , البطولة الشتوية, البطولة الوطنية لـ 000 10 م و البطولة الوطنية مابين الأندية.

ويعتبر الهدف الأساسي لهذه الأندية, إنهاء الموسم من ضمن الفرق الأوائل , إذ أن أصحاب المقدمة فقط من لهم الحق في حضور الجمعية العامة المقبلة.