مركز تجمع وتحضير الفرق العسكرية في صدارة الترتيب المؤقت لأندية ألعاب القوى

17/03/2020 - 09:06

تصدر مركز تجمع وتحضير الفرق العسكرية  ببن  عكنون , صدارة  الترتيب المؤقت لأحسن الأندية الجزائرية , أمام  ناديين من  العاصمة : نصيرة نونو والجمعية الرياضة للحماية المدنية, حسب الترتيب الذي  كشفت عنه الهيئة الفدرالية.

واستند هذا الترتيب على المنافسات الثلاثة الأولى الكبيرة خلال هذا  العام وهي : البطولة الوطنية للعدو الريفي, كاس الجزائر للمشي والبطولة  الوطنية لنصف ماراطون.

و يحتل اولمبي برج بوعريريج المركز الرابع في الترتيب المؤقت , مع تحسن  ملحوظ لنادي  بجاية ( الثامن) , في الوقت الذي تحتل فيه جمعية الأمن الوطني  الصف الـ 12.

وأشارت الاتحادية إلى أن الموسم الرياضي "مازال طويلا" وبإمكان هذه  الأندية أن تحسن ترتيبها , بتحقيق نتائج جيدة خلال الاستحقاقات المقبلة, سيما  , البطولة الشتوية, البطولة  الوطنية لـ 000 10 م و البطولة الوطنية مابين  الأندية.

ويعتبر الهدف الأساسي لهذه الأندية, إنهاء الموسم من ضمن  الفرق  الأوائل , إذ أن أصحاب المقدمة فقط من لهم الحق  في حضور الجمعية العامة  المقبلة.

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