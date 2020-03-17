فيروس كورونا : تسجيل خامس وفاة بالجزائر

سجلت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات, هذا الثلاثاء, وفاة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19), ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات خمس حالات من مجموع 60 حالة إصابة مؤكدة.

وتتعلق حالة الوفاة الجديدة برجل يبلغ من العمر 50 سنة مصاب بمرض مزمن من ولاية البليدة, كان في اتصال بالحالات الأولى.

وتؤكد الوزارة على أن "نظام اليقظة و التأهب الذي أقرته, يبقى ساري المفعول, كما تبقى الفرق الطبية مجندة و على أقصى درجات التأهب".

و إزاء هذا الوضع, توصي وزارة الصحة بـ"ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية التالية المتمثلة في غسل اليدين بالماء و الصابون أو استعمال محلول كحولي, مع الحرص, عند السعال أو العطس، على تغطية الأنف و الفم بالمرفقين أو بمنديل ورقي ذو استعمال أحادي و التخلص منه فورا بعد الاستعمال و غسل اليدين بعدها".

و للمزيد من المعلومات, تدعو الوزارة إلى تصفح موقعها www.sante.gov.dz.