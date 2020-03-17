كرة القدم:تأجيل كأس اوروبا للأمم الى جوان 2021

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم مقررة بين الـ 12 جوان و12 جويلية 2020 الى جوان 2021 وتعليق مسابقتي الأندية (رابطة الأبطال و"يوروبا ليغ") حتى إشعار آخر بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد الذي أثّر على الأحداث الرياضية حول العالم.

وتزامن إعلان الاتحاد الاوروبي مع إرجاء اتحاد أميركا الجنوبية "كونميبول" بطولة كوبا أميركا 2020 الى صيف 2021 بينما شددت اللجنة الأولمبية الدولية على عدم وجود حاجة راهنا لاتخاذ قرارات "جذرية" بشأن أولمبياد طوكيو 2020 المقرر بين 24 يوليو والتاسع من أوت.

وفرض فيروس "كوفيد-19" تأثيرا واسعا على مختلف المواعيد الرياضية وفرض تعليق المنافسات في الغالبية العظمى من الرياضات بعدما تحول الى وباء عالمي متسببا بوفاة نحو 7500 شخص حتى الثلاثاء.

وعقد "الويفا" الثلاثاء سلسلة اجتماعات لبحث استكمال مسابقتيه للأندية ومصير النهائيات التي تحتفي هذا العام بالذكرى الستين لانطلاقها وكان من المقرر ان تقام بين الـ 12 جوان و الـ12 جويلية في 12 مدينة.

وأعلنت الهيئة الاوروبية في بيان مطول إرجاء البطولة واقترح موعدا جديدا لها هو 11 جوان-11 جويلية 2021 من دون أي تعديل في صيغتها.

وأعلن الاتحاد الذي يتخذ من مدينة نيون السويسرية مقرا له في أعقاب الاجتماع الذي أقيم عبر تقنية الاتصال بالفيديو بمشاركة ممثلين لمختلف المعنيين باللعبة في القارة (أندية ورابطات بطولات وطنية واتحادات محلية ولاعبين) "إرجاء بطولته الأهم للمنتخبات الوطنية كأس أوروبا 2020".

وشدد "الويفا" على ان "صحة كل المعنيين باللعبة هي أولوية إضافة الى تفادي فرض أي ضغط غير ضروري على الخدمات العامة المعنية بتنظيم المباريات" معتبرا ان إرجاء بطولة المنتخبات سيتيح للبطولات الوطنية الأوروبية استكمال الموسمي بعدما علقت على خلفية فيروس كورونا أيضا.