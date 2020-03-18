الحجر الصحي المباشر لباخرتين تقلان جزائريين عقب إجلائهم من فرنسا

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد اليوم الأربعاء من تيبازة أنه سيتم تطبيق الحجر الصحي مباشرة بعد وصول باخرتين لنقل المسافرين على متنهما جزائريين تكفلت الدولة بإجلائهم من فرنسا التي تعرف انتشارا مقلقا لفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح الوزير في تصريح صحفي ختاما لزيارته لمستشفى تيبازة الذي خصص كمستشفى مرجعي للانعاش قصد التكفل بالحالات المعقدة في جال تسجيلها, أنه سيتم التكفل بالجزائريين الذين تكفلت الدولة الجزائرية بإجلائهم من فرنسا ويرتقب أن يصلوا تباعا اليوم وغدا الخميس بكل من مينائي وهران والجزائر العاصمة .

وأبرز الوزير أنه تم تجنيد أطقم طبية مزودة بكاميرات حرارية و إجراء المعاينات على المسافرين الذين تظهر عليهم أعراض الحمى لإخضاعهم التحاليل على مستوى معهد باستور.

ويتم حجر باقي المسافرين على مستوى هياكل تم تجنيدها إلى حين التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستدد.

ومن جهة أخرى, كشف وزير الصحة على أن عملية اقتناء أزيد من 50 كاميرا حرارية "جارية" فيما يتم استغلال أيضا الكاميرات الحرارية التي كانت تستعمل على مستوى الموانئ والمطار بعد قرار غلقها.

وبخصوص العمل عن بعد, أكد الوزير أن بعض الإدارات اتخذت في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية هذه التدابير لفائدة الموظفين والعمال والمستخدمين حسب ضرورة العمل, كما يمكن --يتابع الوزير-- أن تتخذ نفس الإجراءات بالنسبة للطلبة والمتربصين.

..و الحجر الصحي لـ 648 راكبا بباخرة "الجزائر 2" قادمة من مرسيليا بميناء وهران

أطلقت عملية تحويل 648 راكبا كانوا على متن باخرة "الجزائر 2" قادمة من مرسيليا (فرنسا) رست اليوم الأربعاء على الساعة 15:30 بميناء وهران بإتجاه مركب "الأندلسيات" من أجل الحجر الصحي لمدة 14 يوما، حسب ما علم من مسؤول بالميناء.

وتقرر الإبقاء على السيارات داخل نفس الباخرة تحسبا لعملية التعقيم.كما سيبقى الطاقم في الحجر على مستوى الباخرة أيضا.

وقد تم اتخاذ جميع الترتيبات على مستوى مركب الأندلسيات، وفقا لما علم من مصدر طبي الذي أشار إلى تسخير فريق يتكون من 10 أطباء عامين و15 شبه طبيين وطبيبين أخصائيين في الأمراض المعدية وإثنين آخرين مختصين في الأمراض التنفسية بالإضافة إلى طبيبي أطفال من أجل ضمان المتابعة والرعاية طوال فترة الحجر.

وتم تجنيد طبيبين مختصين في طب الأطفال بالنظر إلى وجود 25 طفلا و3 حديثي الولادة من بين ركاب الباخرة ، مثلما تمت الإشارة إليه.