مقتل 50 عنصرا من "بوكو حرام" في النيجر

﻿ أعلنت وزارة الدفاع بالنيجر مقتل 50 عنصرا من جماعة "بوكو حرام" خلال معركة دارت في منطقة تومور جنوب شرق البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن عناصر من "بوكو حرام" مدججة بالأسلحة هاجمت مركز الاستطلاع العسكري في المنطقة التابعة لمقاطعة ديفا بالقرب من نيجيريا.

وأضافت أن القوات الأمنية والدفاعية تمكنت من التصدي للهجوم، واعتقلت العديد من المشتبه بهم وضبط آليتين وأسلحة كثيرة، وأن الحصيلة المؤقتة للهجوم تتمثل في مقتل 50 عنصرا من الجماعة، وجريح واحد في صفوف القوات الأمنية والدفاعية.