انتعاش أسعار النفط في الأسواق الآسيوية

قفزت أسعار النفط بنسبة 17 ، صباح الخميس، في الأسواق الاسيوية غداة قرار المصرف المركزي الأوروبي إطلاق خطة ضخمة بقيمة 750 مليار يورو لشراء سندات عامة وخاصة بهدف الحد من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.

وفي أعقاب خسارته 24 بالمائة من قيمته، قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 17,2 بالمائة ليصل سعر البرميل إلى حوالى 24 دولارا، في حين ارتفع سعر خام برنت المرجعي بنسبة 8,5 بالمائة ليصل إلى 27 دولارا للبرميل، وذلك بعدما أغلق على تراجع بنسبة 14 بالمائة.

وكانت أسعار الذهب الأسود قد هوت، أمس الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من 20 عاما، متأثرة بوفرة العرض وبتراجع الطلب العالمي بسبب تداعيات كورونا.

غير أن النفط قلص اليوم خسائره بعد أن تهافت المستثمرون لشرائه بأسعار تنافسية للغاية مدفوعين أيضا بالمساعدة الاستثنائية الهائلة التي كشف النقاب عنها المصرف المركزي الأوروبي.

وفي خطوة مفاجئة، أعلن المصرف المركزي الأوروبي، مساء امس الأربعاء، إطلاق برنامج بقيمة 750 مليار يورو لشراء قروض عامة وخاصة بهدف الحد من التداعيات الاقتصادية لكورونا.

وبدورها انتعشت بورصة طوكيو في مستهل التداولات، صباح اليوم، حيث ارتفع مؤشر "نيكي 225 " الرئيسي بأكثر من 2 بالمائة مدفوعا بقرار البنك المركزي الأوروبي.