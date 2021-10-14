أسعار النفط تفوق 84 دولار للبرميل بسوق لندن

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس معوضة خسائرها السابقة بفضل توقعات الوكالة الدولية للطاقة بارتفاع الطلب على النفط بسبب ارتفاع اسعار مصادر الطاقة الاخرى خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

و ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 25ر1 بالمائة إلى 22ر84 دولار للبرميل بسوق لندن الدولية مقارنة بأسعار اغلاق السوق يوم الثلاثاء.

وصعدت كذلك عقود خام غرب تكساس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 28ر1 بالمائة لتقدر 47ر81 دولار للبرميل.

و تقترب اسعار الخامين الى الذروة التي سجلت يوم الاثنين, حيث قدر خام برنت 60ر84 دولار, اعلى مستوى لم يسجل منذ اكتوبر 2018 , و بدوره الخام الامريكي الخفيف بلغ 18ر82 دولار مستوى لم يسجله لأول مرة منذ اكتوبر 2014.

و افاد ت المنظمة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري ان اسعار النفط ارتفعت لمستويات لم تسجلها منذ سنوات في حين تعرف اسعار مصادر الطاقة الاخرى كالغاز و الغاز الطبيعي المميع والفحم نقصا في الامدادات "هذا ما من شانه ان يبقى السوق في عجز الى نهاية السنة على اقل تقدير".

و افاد الخبراء ان تحسن الأسعار لقي دعما ايضا من مخاوف بشأن شح المعروض بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس ي إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدةي أكبر منتج في العالمي سينخفض في عام 2021 أكثر مما كان متوقعا في السابق قبل أن يعاود الارتفاع في 2022.

وقال معهد البترول الأمريكيي إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت2ر5 مليون برميل للأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر, مفيدا بأن مخزونات البنزين تراجعت 6ر4 مليون برميل وانخفضت مخزونات نواتج التقطير 7ر2 مليون برميل.