الديوان الوطني للحليب: فتح منصة رقمية لتسهيل عملية التزود ببودرة الحليب

أعلن المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب و مشتقاته اليوم الأربعاء عن فتح منصة رقمية لتسهيل عملية سحب التراخيص و دفع الفواتير و التزود من اقرب المخازن ببودرة الحليب لفائدة الملبنات.

وأوضح سوالمية خالد المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب و مشتقاته، للقناة الإذاعية الأولى أن الديوان فتح منصة رقمية لتجنيب زبائنه من أصحاب الملبنات بكافة ولايات الوطن عناء التنقل في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة التي تعيشها البلاد و تمكنهم من سحب التراخيص و دفع الفواتير و التزود ببودرة الحليب من أحد المخازن العشرة التابعة للديوان و الموزعة عبر التراب الوطني.

أما بالنسبة للملبنات التي يتم تموينها ببودرة الحليب من مقر الديوان ببوفاريك (ملبنات ولايتي البليدة و الجزائر العاصمة)’ فوضع بشأنها تسهيلات لهم بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني و الأمن الوطني و استصدار تراخيص لهم للتزود بهذه المادة بانتظام و دون أية مشاكل في التنقل، كما قال المدير.

وكشف سوالمية من جهة أخرى، أنه و بتعليمات من وزير الفلاحة سيقوم الديوان، في حالة حدوث اضطرابات أو ندرة في حليب الأكياس في الأسواق خلال هذه الفترة، بمرافقة الملبنات و ضخ كميات أكبر من مسحوق الحليب على أن يتم استدراك الأمر في الأشهر المقبلة.

وأكد أن هذا الإجراء يأتي للقضاء على أي تذبذب محتمل في إنتاج هذه المادة الأساسية للمواطنين مطمئنا في ذات الوقت بأن كل الملبنات تنتج خلال هذه الفترة كميات أكبر من الكميات الاعتيادية.