كورونا: تسجيل 65 حالة إصابة جديدة مؤكدة من بينها 04 حالات وفاة في الجزائر

تم تسجيل, خلال الـ 24 ساعة الآخيرة, 65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19)في الجزائر منها أربع حالات وفاة لتصل الحصيلة الإجمالية الى 367 حالة مؤكدة و 25 حالة وفاة, حسب آخر حصيلة كشف عنها هذا الخميس رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر, البروفيسور جمال فورار.

وأوضح فورار في ندوة صحفية أنه تم تسجيل حالتين (02) وفاة في قسنطينة و يتعلق الأمر بشيخ يبلغ من العمر 90 سنة انتقلت اليه العدوى عن طريق ابنته المغتربة و سيدة تبلغ من العمر 58 سنة رجعت مؤخرا من فرنسا.

أما الحالة الثالثة, يضيف السيد فورار, فقد سجلت بولاية تيزي وزو و هي امرأة (53 سنة) انتقلت اليها العدوى عن طريق احدى قريباتها المغتربة في حين توفي شخص رابع و هو سائق سيارة اسعاف في مستشفى بوفاريك.