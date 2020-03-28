كورونا: حسابين ببريد الجزائر و الخزينة العمومية لتلقي مساهمات رجال الأعمال و المواطنين

أعلنت وزارة الاتصال الأربعاء الماضي، عن فتح حسابين لدى بريد الجزائر والخزينة العمومية من اجل تلقي مساهمات المواطنين بالعملة الوطنية الموجهة لدعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

و أوضح البيان "ننهي إلى علم المواطنين أنه تم فتح حسابين على مستوى بريد الجزائر و الخزينة العمومية من اجل تلقي مساهماتهم بالعملة الوطنية الموجهة لدعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)".

و يمكن للمواطنين، يضيف البيان، إرسال مساهماتهم مباشرة في الخزينة العمومية على الحساب التالي 13737-397 كوفيد 19 الجزائر، أو عبر الحساب البريدي الجاري 200 مفتاح 12 كوفيد 19 الجزائر.

أما عن المساهمات بالعملة الصعبة فيمكن دفعها في الحسابات البنكية التالية: بنك الجزائر الخارجي: كوفيد 19 الجزائر الأورو: 46/002001121123000001 الدولار الأمريكي: 43/002001121123000002 الباوند الإنجليزي: 40/002001121123000003، حسب ذات المصدر.