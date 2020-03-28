9 ولايات جديدة تباشر إجراءات الحجر الصحي الجزئي للحد من انتشار وباء كورونا

باشرت 9 ولايات جديدة ابتداء من الساعة السابعة من مساء هذا السبت إجراءات الحجر الصحي الجزئي، استجابة لقرار الوزارة الأولى بتوسيع إجراءات الحجر الجزئي إليها وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وطبقا للتدابير التكميلية للوقاية من انشار وباء فيروس كورونا ومكافحته .

وجاء في بيان للوزارة الأولى انه "تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 20- 70 المحدد للتدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) و مكافحته، عبر التراب الوطني"، اصدر الوزير الاول، السيد عبد العزيز جراد الخميس 26 مارس مرسوما جديدا يتضمن توسيع إجراءات الحجر إلى بعض الولايات".

واوضح البيان ان المادة ال 2 من المرسوم الجديد تنص على" توسيع اجراءات الحجر الجزئي الى الولايات التالية: باتنة، تيزي وزو ، سطيف ، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس ، الوادي و تيبازة.

وسيطبق هذا الإجراء في الولايات التسع المذكورة "ابتداء من السبت 28 مارس 2020 وتخص الفترة الزمنية من الساعة ال 19 الى غاية الساعة السابعة صباحا"

وعبر مواطنون من ولايتي وهران والوادي في تصريحات للإذاعة الجزائرية عن استعدادهم للاستجابة لإجراءات الحجر الصحي الجزئي ، حفاظا على سلامتهم وسلامة ذويهم لاسيما المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة .

وأبدى المواطنون وعيا كبيرا بمدى خطورة وباء كورونا مما شاهدوه من التزام وانضباط كبيرين بالصين التي استطاعت التغلب على وفيروس كورونا ، وأجمعوا على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية، فالوقاية خير من العلاج يؤكد المواطنون.

المصدر : الإذاعة الجزائرية