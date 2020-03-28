فيروس كورونا : الملحقة الجهوية لمعهد باستور بورقلة تدخل حيز الخدمة هذا الأحد

تدخل الملحقة لجهوية لمعهد باستور بولاية ورقلة حيز التشغيل رسميا ابتداء من هذا الأحد للتكفل بتحاليل الكشف عن فيروس كورونا لولايات الجنوب الشرقي، وفق ما أكده فاضل مصدق مدير الصحة والسكان بولاية ورقلة .

وأوضح فاضل مصدق في تصريح لللإذاعة الجزائرية هذا السبت أن نشاط المخبر الجهوي المرجعي للكشف عن الاوبئة بورقلة سيغطي بالإضافة إلى ولاية ورقلة ولايات كل من الأغواط وبسكرة وغرداية وايليزي والوادي وتمنراست

وسيكون المخبر المتواجد على مستوى المؤسسة الاستشفائية العمومية محمد بوضياف، مسيرا من طرف مجموعة من الأطباء البيولوجيين والأخصائيين للإشراف على القيام بعملية التحاليل المخبرية والكشف عن مختلف أنواع الفيروسات والبكتيريا.

وقد أشرف البروفيسور إيدير بيطام، المختص في الأامراض المعدية بمعهد باستور المركزي، على تكوين مجموعة من الأخصائيين البيولوجيين العاملين بمستشفى محمد بوضياف وأيضا عدد من الأطباء الاخرين التابعين لأحد المخابر الطبية بورقلة التابعة للقطاع الخاص.

وتم التركيز في هذه الدورة التكوينية على الطرق التقنية في التشخيص واكتشاف الحالات المرضية المؤكدة الحاملة للفيروس أو المشتبه بها، في الوقت الذي تم فيه مراعاة ظروف السلامة الصحية بالمخبر لتجنيب العاملين فيه مخاطر الإصابة بالعدوى من خلال نوعية بعض التجهيزات الطبية .

المصدر : الإذاعة الجزائرية