ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا في إيطاليا لأكثر من 10 آلاف حالة

أعلنت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد ليتجاوز أكثر من 10 آلاف شخص.

وقال مسؤولون بالوكالة الإيطالية إنه تم تسجيل 889 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات 10 آلاف و23 حالة.

وجاء عدد الوفيات اليومي منخفضا بـ30 حالة عن عدد الحالات الذي سجل الجمعة.

ومع ذلك، هناك بصيص من الأمل في إيطاليا، إذ أن عدد المتعافين من المرض بلغ أعلى مستوى يومي له منذ الأسبوع الماضي، بإجمالي 1434 حالة تعافي خلال ال24 ساعة الماضية.

كما انخفض معدل الإصابات الجديدة إلى 3651 حالة، بنحو 750 حالة أقل عما تم تسجيله أمس الجمعة.

وتبقى منطقة لومبارديا في شمال إيطاليا الأشد تضررا من تفشي كورونا، إذ سجلت 542 حالة وفاة من جملة الوفيات الجديدة خلال لـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات هناك لنحو 6 آلاف تقريبا منذ بدء تفشي الوباء فيها الشهر الماضي