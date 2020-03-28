معهد العالم العربي يطلق برنامجا ثقافيا عبر شبكة الأنترنت

وضع معهد العالم العربي برنامجا ثقافيا عبر شبكة الأنترنت يسمح لزواره بالولوج إلى محتويات رقمية متنوعة في ظل الحجر الصحي المفروض بسبب وباء كورونا، حسبما أكده المعهد على موقعه الالكتروني.

ويهدف هذا البرنامج الذي سمي ب "الثقافة في منزلنا" إلى التخفيف من آثار الحجر الصحي بالمنزل إذ يوفر لمستخدمي الانترنت عروضا وندوات ونصائح للمطالعة بالإضافة إلى دروس في الطبخ ونشاطات تعليمية موجهة للأطفال.

ويقترح معهد العالم العربي يوميا خلال مدة الحجر محتوى جديد للقراءة والمشاهدة والاستماع على المستويين الشخصي والعائلي من أجل استكشاف العالم والثقافة العربية، حسبما أوضح المعهد على موقعه مضيفا أن أرضياته تبقى مفتوحة أمام الفنانين الراغبين في المشاركة بإبداعاتهم .

وذكر المعهد الذي أوصد أبوابه أمام الجمهور منذ 14 مارس الفارط بسبب تفشي وباء كورونا أن كل نشاطاته وأحداثه ملغاة إلى أجل آخر.

للتذكير يهدف معهد العالم العربي إلى التعريف بالثقافة العربية خاصة بفرنسا مع إقامة روابط ثقافية بين الدول العربية وأوروبا.