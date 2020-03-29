الولايات المتحدة تحذر سكان 3 ولايات من السفر لمدة 14 يوما

حذرت السلطات الصحية الأمريكية سكان ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت من السفر الداخلي غير الضروري لمدة 14 يوما كإجراء احترازي لمنع تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، "إن التحذير لا ينطبق على العاملين في صناعات البنية التحتية بما في ذلك النقل بالشاحنات، والصحة العامة، والخدمات المالية، والإمدادات الغذائية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخلى عن فكرة فرض حجر صحي على هذه الولايات، بعدما كان تطرق في وقت سابق إلى هذه الفرضية في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وقال ترامب إنه طلب من مركز مكافحة الأمراض، وهي الهيئة الصحية الوطنية، اصدار بيان "حازم" يمنع حركة الدخول إلى هذه الولايات أو الخروج منها، دون أن يعني ذلك إغلاقا لحدودها.

وتشير آخر أرقام مركز المعلومات في جامعة " جونز هوبكنز" إلى أن عدد الوفيات المسجلة حتى مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي بلغ 2147 حالات، فيما ارتفعت الإصابات إلى 122 ألفا و666 حالة.