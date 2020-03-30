فيروس كورونا: الوكالة الوطنية للنفايات تمنح معدات لمستشفيات بالعاصمة

قدمت الوكالة الوطنية للنفايات اليوم الاثنين بالجزائر هبة متكونة من معدات الوقاية لفائدة أعوان الصحة والنظافة العاملين على مستوى المستشفيات الجامعية بالجزائر العاصمة، في اطار تنفيذ برنامج الوقاية من فيروس كورونا المسطر من طرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة.

وتتمثل هذه المساعدات، التي استفاد منها كل من المستشفى الجامعي اسعد حساني ببني مسوس و المستشفى الجامعي لمين دباغين "مايو" بباب الواد، في 1600 بدلة وقائية لأعوان الصحة بكل مستلزماتها من قفازات، نظارات، أحذية بالاضافة الى 3000 كمامة.

وحرصا على توفير المناخ الجيد لعمال النظافة وفرت الوكالة خلال هذه العملية 100 لباس وحذاء واقي لهؤلاء العمال و 360 قفازا واقيا و 360 حاوية لجمع النفايات و كمية كبيرة من المحلول المعقم لليدين وماء "الجافيل".

وأكد المدير العام للوكالة، كريم ومان، خلال اشرافه على عملية تسليم دفعة من هذه المعدات للمؤسسة الاستشفائية لبني مسوس، أن هذه المبادرة تمت في اطار البرنامج الوقائي المسطر من طرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة من أجل مرافقة كل الفاعلين الذين ينشطون في الميدان لمكافحة تفشي وباء كوفيد 19.

وحسب المسئول ذاته ستسمح هذه المعدات للمؤسسات الاستشفائية الكائنة بالعاصمة برفع مستوى التكفل بمكافحة الوباء و تسيير الكميات المعتبرة من النفايات المنجرة عن المرحلة الاستثنائية التي تمر بها المستشفيات في ظل تفشي هذه الجائحة العالمية.

و أكدت وزارة البيئة و الطاقات المتجددة ، باعتبارها قطاعا افقيا يعمل مع عدة قطاعات، أن مبادرات التصدي لفيروس كورونا ستتواصل على مستوى كل المستشفيات الموجودة بالولايات التي هي تحت الحجر الصحي.