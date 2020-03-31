الحجر الصحي بالبليدة: منع تنقل المركبات والشاحنات داخل المدن وما بين البلديات

أصدرت مصالح ولاية البليدة التي تخضع للحجر الصحي منذ أسبوع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، تعليمة جديدة تقضي بمنع التنقل بواسطة الدراجات النارية والشاحنات والمركبات بجميع أنواعها داخل المدن وما بين البلديات، حسبما علم اليوم الثلاثاء.

وأوضحت مصالح الولاية أنه تقرر منع التنقل بواسطة الدرجات النارية والشاحنات والمركبات بجميع أنواعها بهدف تقييد الحركة وحمل المواطنين على الالتزام بقرار الحجر المنزلي للحيلولة دون تفشي هذا الوباء المعدي بالإضافة إلى تأطير الأنشطة التجارية وتموين المواطنين بمختلف المواد الغذائية الضرورية.

ويستثنى من هذا القرار، وفقا لذات المصالح، المركبات الخاصة بمستخدمي الصحة وممارسي النشاطات الصيدلانية وكذا المركبات المخصصة لنقل المستخدمين التابعين للقطاع الاقتصادي وكذا مستخدمي الهيئات الاقتصادية الذين يستدعي نشاطهم حركية مؤكدة (مصالح البنوك و البريد و مؤسستي سونلغاز و توزيع المياه و الديوان الوطني للتطهير).

وإلى جانب الحالات سالفة الذكر، لا يعني هذا القرار أيضا المركبات السياحية الخاصة بالموظفين التابعين للجماعات المحلية وكذا المركبات والشاحنات التي تضمن تموين السكان بالمواد الغذائية الخاصة بتجار الجملة والتجزئة الحاملين للسجل التجاري وكذا تلك التي تضمن التموين بالوقود والمواد الطاقوية الاساسية.

وأضافت ذات المصالح أن كل مخالف لأحكام هذا القرار المندرج في اطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا، سيتعرض للحجز الفوري لمركبته أو شاحنته ووضعها بالمحشر.