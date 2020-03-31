رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره التركي

31/03/2020 - 19:28

أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء هذا الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع نظيره التركي، الرئيس رجب طيب أردوغان، تبادلا خلالها الآراء حول مستجدات الوضع في ليبيا، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح البيان أن الرئيسين تطرقا أيضا إلى "وضع الرعايا في كلا البلدين واتفقا على التعاون من أجل إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في تركيا نحو الجزائر والرعايا الأتراك العالقين في الجزائر نحو تركيا ابتداء من الجمعة القادم".

وقد تم تكليف يضيف نفس المصدر وزيري الخارجية والصحة في البلدين بالإشراف على تنفيذ الاتفاق.

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الجزائر

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